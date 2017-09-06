Джабраилов назвал новую причину стрельбы в отеле Four Seasons

Предприниматель Умар Джабраилов открыл стрельбу в отеле Four Seasons в Москве из-за неудачных переговоров с бизнесменами. Об этом он рассказал в интервью каналу «Настоящее время». Ранее он говорил, что начал стрелять из-за конфликта с сотрудниками отеля.
© Кадр телеканала "Настоящее время"

В интервью «Настоящему времени» Джабраилов отметил, что стрельба, которую он открыл в своем номере в отеле, была «не намеренной», и он ее не планировал. Ей предшествовал разговор с бизнесменами, которые ответили отказом на просьбу Джабраилова «помочь одной нуждающейся организации». По словам бизнесмена, речь шла о благотворительном фонде.

«И во мне вскипело все (…) Они мне отказали в моей просьбе. И у меня накопилась, сработала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, где больше людей не было», — рассказал Джабраилов.

Ранее он рассказал, что открыл стрельбу в результате провокации со стороны сотрудников отеля, на которую он поддался. Причина конфликта с ними, по словам Джабраилова, была «бытовой».

Предпринимателя задержали 29 августа в отеле Four Seasons после того, как он открыл стрельбу в одном из номеров. В его отношении завели дело по статье о хулиганстве и отпустили под подписку о невыезде.

Позднее РБК со ссылкой на источник в МВД и в отеле сообщило, что в номере Джабраилова обнаружили белое порошкообразное вещество. А собеседник агентства «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что Джабраилов в момент стрельбы находился под действием наркотиков. Он сам это опроверг, сказав, что не употреблял алкоголь или наркотики.

Телеканал "Дождь"
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