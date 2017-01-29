Двух офицеров ФСБ арестовали за госизмену

По делу о госизмене задержаны три человека. Это сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов (он занимает пост замглавы ЦИБ) и Дмитрий Докучаев, а также руководитель отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Михайлова, как утверждают «Новая газета» и «Царьград» (издание, созданное близким к Кремлю предпринимателем Константином Малофеевым), задержали в декабре прямо на коллегии ФСБ, ему надели на голову светонепроницаемый мешок.
Задержанных подозревают в связях с некими иностранцами. Офицеры ФСБ якобы при посредничестве сотрудника «Лаборатории Касперского» получали деньги от иностранных организаций. Как пишет «Новая», в ФСБ решили, что американские спецслужбы получили информацию об IP-адресах источников хакерских атак на избирательные системы в Иллинойсе и Аризоне именно от Михайлова.
Один из задержанных — бывший хакер. Имя Дмитрия Докучаева можно найти в журнале «Хакер», где он публиковался более десяти лет назад. Докучаев использовал псевдоним Forb; он, по сведениям «Ведомостей», родился в 1984 году в Екатеринбурге и занимался взломами на заказ, а также кардингом — воровством данных о банковских картах с последующим хищением денег. По данным РБК, именно на кардинге Докучаева поймали сотрудники ФСБ и под угрозой уголовного дела склонили к сотрудничеству. К моменту ареста он дослужился в ФСБ до звания майора.
Задержанных связывают с хакерами «Анонимного интернационала». Издание «Царьград» со ссылкой на собственные источники первоначально утверждало, что офицер Сергей Михайлов — покровитель хакерской группы «Анонимный интернационал» (также известна как «Шалтай-Болтай»), которая публиковала переписку многих высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Наибольшую известность получили взломы почты замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко и руководителя «Лайфа» Арама Габрелянова. Владелец «Царьграда» Константин Малофеев сам был жертвой «Шалтая» — хакеры публиковали его переписку с главредом этого проекта, философом Александром Дугиным.
Позднее версию о том, что Михайлов курирует «Шалтая-Болтая», со ссылкой на собственные источники подтвердил журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин. По его сведениям, в управлении собственной безопасности ФСБ считают, будто Михайлов действительно был куратором хакерской группы, а взломы осуществлял Дмитрий Докучаев.
В 2015 году специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский встречался в Бангкоке с человеком, который называл себя одним из членов «Анонимного интернационала». Он рассказывал, что хакерская группа занимается поиском информации по заказу, а публикации переписки чиновников — это побочный продукт ее основной работы.