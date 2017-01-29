Двух офицеров ФСБ арестовали за госизмену

В декабре 2016 года были арестованы по подозрению в государственной измене два сотрудника ФСБ и менеджер «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно из разных источников, официальных сведений о деле нет; по некоторым данным, один из задержанных — бывший хакер, а вся группа, возможно, получала деньги от иностранной организации. Есть версия, также неподтвержденная, что сотрудники ФСБ имеют отношение ко взломам переписки высокопоставленных чиновников, ответственность за которые брала на себя хакерская группа «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»). «Медуза» рассказывает, что — и из каких источников — известно о задержании сотрудников ФСБ.

По делу о госизмене задержаны три человека. Это сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов (он занимает пост замглавы ЦИБ) и Дмитрий Докучаев, а также руководитель отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Михайлова, как утверждают «Новая газета» и «Царьград» (издание, созданное близким к Кремлю предпринимателем Константином Малофеевым), задержали в декабре прямо на коллегии ФСБ, ему надели на голову светонепроницаемый мешок.

Задержанных подозревают в связях с некими иностранцами. Офицеры ФСБ якобы при посредничестве сотрудника «Лаборатории Касперского» получали деньги от иностранных организаций. Как пишет «Новая», в ФСБ решили, что американские спецслужбы получили информацию об IP-адресах источников хакерских атак на избирательные системы в Иллинойсе и Аризоне именно от Михайлова.

Один из задержанных — бывший хакер. Имя Дмитрия Докучаева можно найти в журнале «Хакер», где он публиковался более десяти лет назад. Докучаев использовал псевдоним Forb; он, по сведениям «Ведомостей», родился в 1984 году в Екатеринбурге и занимался взломами на заказ, а также кардингом — воровством данных о банковских картах с последующим хищением денег. По данным РБК, именно на кардинге Докучаева поймали сотрудники ФСБ и под угрозой уголовного дела склонили к сотрудничеству. К моменту ареста он дослужился в ФСБ до звания майора.

Задержанных связывают с хакерами «Анонимного интернационала». Издание «Царьград» со ссылкой на собственные источники первоначально утверждало, что офицер Сергей Михайлов — покровитель хакерской группы «Анонимный интернационал» (также известна как «Шалтай-Болтай»), которая публиковала переписку многих высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Наибольшую известность получили взломы почты замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко и руководителя «Лайфа» Арама Габрелянова. Владелец «Царьграда» Константин Малофеев сам был жертвой «Шалтая» — хакеры публиковали его переписку с главредом этого проекта, философом Александром Дугиным.

Позднее версию о том, что Михайлов курирует «Шалтая-Болтая», со ссылкой на собственные источники подтвердил журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин. По его сведениям, в управлении собственной безопасности ФСБ считают, будто Михайлов действительно был куратором хакерской группы, а взломы осуществлял Дмитрий Докучаев.

В 2015 году специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский встречался в Бангкоке с человеком, который называл себя одним из членов «Анонимного интернационала». Он рассказывал, что хакерская группа занимается поиском информации по заказу, а публикации переписки чиновников — это побочный продукт ее основной работы.