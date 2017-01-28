Дворкович отрицает планы ограничить хождение наличных в России

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bbcrussian.com
суббота, 28 января 2017 г. 16:20
Правительство РФ не планирует ограничивать объемы расчета наличными, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
© RIA/Scanpix

"Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет. Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается. Но это должно происходить естественным образом, без искусственных решений", - заявил Дворкович.

Идею ограничения расчетов наличными деньгами в России высказал министр финансов Антон Силуанов 21 января на съезде "Единой России". Это мера способствовала бы, по мнению министра, "обелению экономики". В пример он привел Индию, где, по его словам, идет "широкомасштабная атака на расчеты наличными деньгами" и из оборота были изъяты крупные купюры.

"Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной", - сказал Силуанов.

Возможность ограничения сумм по наличным расчетам Центробанк и министерство финансов начали обсуждать еще в 2012 году, тогда в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, однако он не был принят. Высказывались предложения ограничить покупки наличными стоимостью от 600 тысяч рублей, а позже и от 300 тысяч рублей.

Идею ограничения дорогих покупок за наличные средства поддержал и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. "Решение очень правильное [...] Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя", - заявил тогда агентству ТАСС министр.

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