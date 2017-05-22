Двое детей Кадырова вместе заработали больше, чем он сам

Как следует из декларации, личные доходы главы Чечни в 2016 году составили около 11,5 млн рублей, или около 200 тысяч долларов США. Доход супруги Кадырова за тот же период составил 2,1 млн рублей (37 тыс долларов).

Двое из двенадцати несовершеннолетних детей Кадырова, как указано в декларации, при этом заработали за год около 9,5 млн рублей каждый, или по 175 тыс долларов. Остальные десять несовершеннолетних детей Кадырова не заработали ничего.

Жена Кадырова Медни работает модельером и в октябре 2009 года основала в Грозном дом моды Firdaws, который выпускает одежду в духе традиций ислама.

У Кадыровых 12 детей, два из них - приемные.

По сообщениям прессы, 18-летняя старшая дочь Айшат Кадрова возглавляет модный дом, основанный матерью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на официальном сайте правительства республики декларацию о доходах, из которой следует, что доход двоих его несовершеннолетних детей в прошлом году в сумме составил 20 млн рублей.

Как следует из декларации, личные доходы главы Чечни в 2016 году составили около 11,5 млн рублей, или около 200 тысяч долларов США. Доход супруги Кадырова за тот же период составил 2,1 млн рублей (37 тыс долларов).

Двое из двенадцати несовершеннолетних детей Кадырова, как указано в декларации, при этом заработали за год около 9,5 млн рублей каждый, или по 175 тыс долларов. Остальные десять несовершеннолетних детей Кадырова не заработали ничего.

Жена Кадырова Медни работает модельером и в октябре 2009 года основала в Грозном дом моды Firdaws, который выпускает одежду в духе традиций ислама.

У Кадыровых 12 детей, два из них - приемные.

По сообщениям прессы, 18-летняя старшая дочь Айшат Кадрова возглавляет модный дом, основанный матерью.