Движение "Солидарность" поддержало кандидатуру Навального на президентских выборах

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 16:55
Российское оппозиционное вижение «Солидарность» на съезде в воскресенье поддержало выдвижение Алексея Навального на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент "Дождя" со съезда.
© Reuters / Scanpix

Навальный, обратившись к съезду, попросил поддержать его кандидатуру, зал встретил его слова аплодисментами. Отвечая на вопрос, как он планирует баллотироваться с условным сроком, оппозиционер заявил, что считает, что имеет на это право. На вопрос, что он планирует делать в случае, если не будет зарегистрирован как кандидат на выборах, Навальный ответил, что будет добиваться регистрации вместе со своими сторонниками.

«Вероятность того, что отменят приговор, стопроцентная», — подчеркнул он.

В первый день съезда «Солидарности» в субботу, 11 февраля, активисты приняли за основу новый манифест движения и избрали новый политсовет.

8 февраля Ленинский районный суд города Кирова на пересмотре дела признал Навального и предпринимателя Петра офицерова виновными в хищении путем растраты 16 миллионов рублей ФГУП «Кировлес». Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова — к четырем годам условно.

По закону права баллотироваться не имеют осужденные по тяжким и особо тяжким статьям. Осужденные по тяжким статьям могут участвовать в выборах через девять лет после погашения судимости, по особо тяжким - через 15 лет. До последнего решения суда у Навального было две судимости: по делу о хищении средств компании «Ив Роше» и за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко. Эти преступления не относятся к категории тяжких, поэтому не влияли на избирательные права оппозиционера.

Телеканал "Дождь"
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