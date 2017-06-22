Две трети россиян считают, что СССР победил бы в войне без союзников

Количество граждан, считающих победу исключительной заслугой Советского Союза, за последнее время снизилось: в 2014 и 2015 году таковых было 69%.

"Минимальное число сторонников независимости СССР от военной помощи [57%, согласно данным cоциологов - Би-Би-Си] было в 2010 году на фоне кризиса в стране", - пояснил агентству РБК замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

В то же время число критиков действий Иосифа Сталина в военное время снизилось.

Количество россиян, связывающих большие потери Советского Союза с "тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами" сейчас составляет 12%. В мае 2011 года респондентов, придерживающихся такой точки зрения, было 18%, а в 1997 году - треть.

Сейчас многомиллионные потери СССР во Второй мировой войне опрошенные объясняют в основном "внезапностью нападения" [36% респондентов] и "военным и техническим превосходством Германии" [24% респондентов].

В "cлабости, неумелости советского командования" или "жестокости гитлеровцев" видит основную причину каждый десятый.

По официальным данным, потери СССР во Второй Мировой войне составили 26,6 миллионов человек. Почти 9 миллионов из этого числа - военнослужащие.