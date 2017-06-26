Дуров: Роскомнадзор не знает принципов шифрования

Владелец Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в незнании конституции России и принципов обмена секретной информацией.

Жаров накануне заявил, что Дуров отказывается предоставить ключи шифрования Telegram "всем спецслужбам мира". По словам Дурова, это невозможно технически.

Почему нельзя выполнить требование властей

"Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте". - Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

Согласно части 2 ст. 23 конституции Российской Федерации, "каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", а ограничение этого права "допускается только на основании судебного решения".

Жаров накануне в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ заявил, что спецслужбы называют Telegram одним из основных каналов коммуникаций для террористов. По его словам, террористы подтвердили, что готовясь совершить теракт, они координируют действия через Telegram.

"Информация внутри Telegram шифруется, и проникнуть в нее мгновенно при отсутствии ключей для дешифрации этой информации ни одной спецслужбе еще не удавалось, это очень сложно. И, соответственно, нежелание господина Дурова предоставить ключи от этой информации всем спецслужбам мира, - насколько я знаю, это так, - позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций", - заявил глава Роскомнадзора.

"В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации", - ответил Жарову Дуров. - Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger".

Он добавил, что потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров: в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании.

"Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - добавил Дуров.

Чего хочет Роскомнадзорот Telegram

В пятницу 23 июня Жаров опубликовал открытое письмо к администрации сервиса Telegram, в котором заявил, что команда мессенджера не исполняет требования российского закона об организаторах распространения информации.

Глава Роскомнадзора предупредил об угрозе блокировки Telegram в России.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, - предупредил Жаров Дурова. - В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения".

Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В администрации Telegram ранее отмечали, что хранят переписку пользователей на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Исключение - сообщения в секретных чатах. Они хранятся только на устройствах тех пользователей, которые ведут переписку в секретных чатах. Общего хранилища данных нет: разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.

В интервью НТВ в пятницу Жаров заявил, что его ведомство не будет "блокировать Telegram завтра", но время "исчисляется днями".

"Мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", - сказал он.

Кого уже заблокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор уже блокировал другие мессенджеры в России.

В начале мая он внес в список запрещенных ресурсов адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat.

Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, попали в реестр запрещенных сайтов с пометкой "Restricting".

Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов, сообщал сайт общественного проекта "Роскомсвобода".