Дума решила не сажать за домашние побои

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bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 19:14
Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Поддержали документ 368 депутатов от "Единой России" и "Справедливой России", против проголосовал один человек и один воздержался. Фракции КПРФ и ЛДПР не голосовали.
© A.Stackevič nuotr.

Законопроект предлагает изъять из 116 статьи уголовного кодекса - "побои" - слова "в отношении близких лиц" и таким образом вывести из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам.

Авторами законопроекта являются депутаты-единороссы во главе с Ольгой Баталиной, а также член Совета Федерации Елена Мизулина и еще несколько сенаторов.

По действующему законодательству, побои, совершенные впервые вне семьи, являются административным правонарушением, а внутри семьи - уголовным.

Документ, вероятно, будет принят в ускоренном порядке: срок предоставления поправок ко второму чтению ограничен тремя днями, тогда как обычно на это отводится не менее месяца.

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