Дума решила не сажать за домашние побои

Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Поддержали документ 368 депутатов от "Единой России" и "Справедливой России", против проголосовал один человек и один воздержался. Фракции КПРФ и ЛДПР не голосовали.

Законопроект предлагает изъять из 116 статьи уголовного кодекса - "побои" - слова "в отношении близких лиц" и таким образом вывести из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам.

Авторами законопроекта являются депутаты-единороссы во главе с Ольгой Баталиной, а также член Совета Федерации Елена Мизулина и еще несколько сенаторов.

По действующему законодательству, побои, совершенные впервые вне семьи, являются административным правонарушением, а внутри семьи - уголовным.

Документ, вероятно, будет принят в ускоренном порядке: срок предоставления поправок ко второму чтению ограничен тремя днями, тогда как обычно на это отводится не менее месяца.