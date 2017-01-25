Дума приняла во втором чтении закон о декриминализации побоев в семье

Госдума России приняла во втором чтении резонансный законопроект, выводящий из Уголовного кодекса побои в семье, совершенные впервые.

Документ поддержали 385 депутатов, против высказались двое, один воздержался. Не голосовала фракция КПРФ.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью депутатами-единороссами во главе с Ольгой Баталиной, а также несколькими сенаторами. Свою подпись под ним поставила и сенатор Елена Мизулина.

Парламент выступил против смягчающих поправок, предложенных зампредседателя комитета по законодательству Юрием Синельщикововым (КПРФ). Он предлагал сохранить уголовную ответственность за побои беременных, несовершеннолетних и людей в беспомощном состоянии.

"В Уголовном уложении 1903 года существовали нормы о наказуемости умышленных ударов и иных насильственных действий над личностью, не повлекших никакого расстройства здоровья. Уголовный кодекс 1922 года предусматривал лишение свободы до одного года за умышленное нанесение побоев, причинившее физическую боль. […] Я привожу этот экскурс не для красного словца, а чтобы подчеркнуть, что русские традиции основаны не на воспитании детей и жен кнутом и физическим наказанием, как нас заверяют некоторые политики, а на правовых позициях о недопустимости нарушений телесной неприкосновенности личности".

Баталина на это возразила, что поправка "носит откровенный антисемейный характер". "Она продолжает линию на прямое вмешательство в дела семьи. В таком случае родитель, причинивший синяк ребенку, потенциально будет осужден на два года лишения свободы", - сказала депутат.

Депутат Алексей Журавлев выступил за большее ужесточение, предложив вывести из Уголовного кодекса статью 116.1, по которой грозит уголовная ответственность за повторные побои. Однако Госдума не поддержала эту поправку. По словам Баталиной, "домашние тираны, неоднократно избивающие близких, должны быть подвергнуты уголовному наказанию".

Единоросс Андрей Исаев назвал голосование по этому законопроекту историческим. "В нашем обществе не утихают споры вокруг ювенальной юстиции. Мы знаем чудовищную ситуацию, которая складывается в некоторых европейских странах, где вмешательство в дела семьи, государственное насилие над семьей стали практикой", - заявил Исаев и призвал опубликовать в СМИ результаты голосования депутатов.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые. За то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных. При этом 70% россиян высказались против побоев, 19% допустили применение физической силы в семье в отношении жен, детей или мужей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что декриминализация побоев создаст условия для создания крепких семей. Третье, окончательное чтение законопроекта состоится 27 января.