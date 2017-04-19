Дума предложила лишать гражданства осужденных за терроризм

Лидеры всех четырех фракций Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных за преступления террористического характера.

Судя по тексту документа, речь не идет о тех, кто получил российское гражданство по рождению, а лишь о тех, кто был принят в гражданство.

"Основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", - говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев от "Единой России", Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР и Сергей Миронов от "Справедливой России".

Предложенные поправки предусматривают внесение изменений в статью 22 Федерального закона "О гражданстве РФ", где оговариваются основания отмены решений о приобретении гражданства России. Действующий закон предусматривает единственное такое основание - если в судебном порядке выяснилось, что заявитель предоставил подложные документы или заведомо ложные сведения о себе.

Не предусмотрена такая возможность и в российской Конституции. Более того, в основном законе страны прописан запрет на лишение гражданства: в соответствии с пунктом 3 статьи 6, "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

Положения о лишении российского гражданства, в том числе лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, содержалось еще в "пакете антитеррористических поправок" депутата Госдумы Яровой.

Тот законопроект даже прошел первое чтение, но из последующей редакции "пакета Яровой" эти нормы исчезли.

Эту тему вновь поднял президент Владимир Путин, когда стало известно, что предполагаемый исполнитель взрыва в петербургском метро 3 апреля получил российское гражданство в 2011 году.

"В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин в телевизионном интервью.

Соавтор пакета Яровой, глава комитета палаты по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что Совет Федерации готов оперативно рассмотреть и поддержать законопроект.

"Думаю, этот законопроект найдёт поддержку не только в парламенте, но и в обществе", - уверен сенатор.