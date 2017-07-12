"Духовник Путина" объяснил, почему не может стать патриархом

"По уставу Русской православной церкви патриархом может быть избран только архиерей, не менее пяти лет самостоятельно управляющий епархией. Я же, будучи не "правящим" епископом, а викарием Святейшего Патриарха, самостоятельно не управлял епархией ни дня", - цитирует священнослужителя ТАСС.

Тихон Шевкунов был назначен викарием патриарха Кирилла в октябре 2015 года. Он стал управляющим Западного викариатства города Москвы. После этого он был наречен епископом Егорьевским.

Викарий патриарха - епископ, который не имеет своей епархии, но помогает главе РПЦ управлять округами Московской епархии, которую он возглавляет.

"Все епископы, избранные патриархами на соборах, начиная с восстановления патриаршества в 1917 году, до этого избрания самостоятельно управляли епархиями от двадцати до сорока лет", - сказал Тихон.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем канале в Telegram, что, по имеющейся у него информации, епископ Тихон может стать настоятелем Исаакиевского собора, а затем - патриархом Московским и всея Руси.

"У меня нет никакой охоты заниматься толкованиями на пророчества Венедиктова", - ответил на это епископ.

Тихон Шевкунов возглавляет патриарший совет по культуре. В 2006-2007 годах несколько российских СМИ опубликовали статьи об окружении президента Путина, в которых назвали Шевкунова "духовником президента".