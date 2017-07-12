"Духовник Путина" объяснил, почему не может стать патриархом

bbcrussian.com
среда, 12 июля 2017 г. 16:54
Епископ Тихон (Шевкунов), которого в российской прессе называют "духовником президента Владимира Путина", рассказал, почему не может стать патриархом.
© Reuters / Scanpix

"По уставу Русской православной церкви патриархом может быть избран только архиерей, не менее пяти лет самостоятельно управляющий епархией. Я же, будучи не "правящим" епископом, а викарием Святейшего Патриарха, самостоятельно не управлял епархией ни дня", - цитирует священнослужителя ТАСС.

Тихон Шевкунов был назначен викарием патриарха Кирилла в октябре 2015 года. Он стал управляющим Западного викариатства города Москвы. После этого он был наречен епископом Егорьевским.

Викарий патриарха - епископ, который не имеет своей епархии, но помогает главе РПЦ управлять округами Московской епархии, которую он возглавляет.

"Все епископы, избранные патриархами на соборах, начиная с восстановления патриаршества в 1917 году, до этого избрания самостоятельно управляли епархиями от двадцати до сорока лет", - сказал Тихон.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем канале в Telegram, что, по имеющейся у него информации, епископ Тихон может стать настоятелем Исаакиевского собора, а затем - патриархом Московским и всея Руси.

"У меня нет никакой охоты заниматься толкованиями на пророчества Венедиктова", - ответил на это епископ.

Тихон Шевкунов возглавляет патриарший совет по культуре. В 2006-2007 годах несколько российских СМИ опубликовали статьи об окружении президента Путина, в которых назвали Шевкунова "духовником президента".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Госдума РФ приняла проект закона о лишении гражданства за терроризм

Rusijos Dūma
Госдума в среду, 12 июля, приняла во втором чтении проект закона о лишении российского гражданства тех, кто был осужден по терррористическим и экстремистским статьям УК РФ. Эта норма не будет касаться россиян, получивших гражданство по праву рождения.

"Духовник Путина" объяснил, почему не может стать патриархом

Духовник Путина объяснил, почему не может стать патриархом
Епископ Тихон (Шевкунов), которого в российской прессе называют "духовником президента Владимира Путина", рассказал, почему не может стать патриархом.

Публикации о встрече Трампа-младшего с адвокатом из России Песков назвал "затянувшимся сериалом" (2)

Публикации о встрече Трампа-младшего с адвокатом из России Песков назвал затянувшимся сериалом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал историю о встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой «затянувшимся сериалом», сообщает «Интерфакс».

Бизнесмена Полонского признали виновным и освободили в зале суда (3)

Бизнесмена Полонского признали виновным и освободили в зале суда
Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в мошенничестве при строительстве жилого комплекса, но сразу же освободил подсудимого в связи истечением срока давности по делу.

Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок (2)

Zauras Dadajevas
Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила в среду в Московском окружном военном суде.
Facebook друзья
Rambler's Top100