"Друзья Путина" владеют НКО с активами на 24 млрд рублей

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bbcrussian.com
четверг, 13 июля 2017 г. 16:26
Информация о том, что миллиардер Геннадий Тимченко и Петр Колбин, бывший совладелец "Ямал СПГ" и нефтетрейдера Gunvor, являются совладельцами некоммерческого партнерства с вложениями почти на 24 млрд рублей (400 млн долларов), подтверждается базой данных "СПАРК-Интерфакс".
© RIA/Scanpix

О финансовых вложениях в НКО "Развитие рынка эффективных инвестиций" (РРЭИ) первым сообщило издание Republic на основании сверки бухгалтерского баланса.

Некоммерческое партнерство Колбина и Тимченко - одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций, говорится в исследовании Republic.

Колбин, по данным телеканала "Дождь" - друг детства Владимира Путина.

Что это за организация?

НП РРЭИ зарегистрировано в марте 2015 года в Санкт-Петербурге.
Согласно данным минюста, в 2015 году организация потратила на благоустройство акватории Ладоги в карельском городе Лахденпохья 500 тысяч рублей, еще 2,5 млн рублей - на проведение выставки профессионального образования в рамках Санкт-Петербургского образовательного форума.

В 2015 году организация получила доходы в размере 8,7 млрд рублей (144 млн долларов).

В 2016 году НП потратило 3,3 млн рублей на выставку профессионального образования и 10 млн рублей на досуговые мероприятия для детей и молодежи.

"Развитие рынка эффективных инвестиций" - одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций, по данным исследования Republic.

Крупнее него только 13 некоммерческих партнерств, связанных с "Сургутнефтегазом", сообщает издание.

Связаться с директором партнерства Павлом Зайцевым и Колбиным изданию не удалось, представитель Volga Group Геннадия Тимченко не предоставил комментарий.

Для чего им НКО

В законе об НКО, претерпевшем изменения в этом году, говорится, что некоммерческое партнерство - это разновидность некоммерческой организации, основанная на членстве для достижения общественно полезных целей.

Это могут быть социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и иные цели, "направленные на достижение общественных благ".

Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но только "соответствующую целям, для достижения которых оно создано".

НП могут принимать пожертвования, которые не облагаются налогом на прибыль.

Одной из целей партнерства Тимченко и Колбина являлось благоустройство набережной реки Ладоги в городе Лахденпохья в Карелии. По данным расследования "Дождя" со ссылкой на местных жителей, в городе должны были появиться общественная набережная, элитный гостиничный комплекс и яхт-клуб.

Состояние Тимченко в 2017 году журнал Forbes оценивал в 16 млрд долларов (973 млрд рублей по текущему курсу), состояние Колбина - в 550 млн долларов (33,4 млрд рублей).

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