"Дождь": Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального

Администрация президента РФ решила запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального и создала для этого специальный отдел, снимающий порочащие его клипы, фильмы и видеоигры, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По словам источника, регулярно участвующего в совещаниях у первого замглавы администрации Сергея Кириенко, руководство внутриполитического блока АП, которое курирует президента, отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу до выхода фильма "Он вам не Димон", последовавших за ним 26 марта акций протеста против коррупции и серьезного снижения рейтинга премьера Дмитрия Медведева. После акций не признавать его влияние было бы "глупо", сказал источник.

Заняться дискредитацией Навального поручено руководству управления внутренней политики, за это отвечает лично начальник управления Андрей Ярин.

Кроме того, кремлевские чиновники создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся изготовлением клипов, фильмов и видеоигр, дискредитирующих Навального. Как сказал один из источников, с Навальным "борются примерно как с Гитлером". Работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев. Один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени.

Вопрос об эффективности дискредитации Навального обсуждался на кремлевских совещаниях разного уровня. Многие признают, что такие меры могут не дать должного эффекта и приведут лишь к тому, что к Навальному будет приковано больше внимания, сказали два источника телеканала, но на фоне протестных акций возобладало мнение, что необходимо что-то противопоставить оппозиционеру.

Алексей Навальный стал первым кандидатом в президенты, активно начавшим избирательную кампанию. В марте он инициировал протестные акции "Он нам не Димон", прошедшие в 80 городах России, а в Москве обернувшиеся беспрецедентными по масштабам задержаниями. В настоящее время мероприятия кампании сконцентрированы на открытии предвыборных штабов в регионах. На днях о поддержке Навального заявил Михаил Ходорковский, покинувший пост главы "Открытой России".