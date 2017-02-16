Доступ в Мавзолей Ленина закрыли для проведения работ с телом вождя

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве в четверг закрывается для посетителей на два месяца, сообщает сайт Федеральный службы охраны (ФСО) России.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года Мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - уточняет ведомство.

Как передает "Интерфакс", характер предстоящих работ в ФСО комментировать отказались. Между тем источник агентства, осведомленный о проведении этих регламентных работ, сообщил, что они будут связаны прежде всего с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ильича.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз усыпальницу закрывали с этой целью в феврале - апреле 2015 года.

По словам источника, в этот раз профилактические работы будут вестись именно с телом вождя, но костюм, в который он одет, менять не планируется. "Переодевание" происходит раз в несколько лет. Весь период профилактических работ тело Ленина будет оставаться в мавзолее, добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что работы с телом ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур. Они "являются уникальным научным экспериментом" и "проводятся на протяжении многих десятилетий". Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась еще в середине 20-х годов.

Специалисты отмечают, что благодаря новейшим достижениям науки тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии и может сохраняться неопределенно долгое время.

Говоря о здании Мавзолея, источник отметил, что в настоящее время все расположенные в нем системы работают штатно, фундамент не испытывает внешнего негативного воздействия. Собеседник напомнил, что в 2013 году в Мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Дискуссии о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея и его захоронении ведутся с конца 1980-х годов. Социологические исследования показывают, что в последние годы за захоронение тела вождя выступают не менее 60% граждан. Представители Русской православной церкви указывают, что тело Ленина превратилось в "своего рода туристический объект", а выставление его напоказ является не вполне человечным.

В начале 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, некоторые идеи Ленина привели к разрушению исторической России. В то же время, говоря о возможном перезахоронении вождя, он призвал подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не разделить российское общество.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии после продолжительной болезни. Официальной причиной смерти был признан атеросклероз сосудов. Ко дню похорон, 27 января, был возведен деревянный мавзолей, который был впоследствии перестроен, а затем заменен на железобетонный, облицованный гранитом. Тело Ленина было забальзамировано, поддержанием его состояния занимается специальная лаборатория. Мавзолей Ленина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект N545.

Во время Великой Отечественной войны, с июля 1941-го по март 1945 года, тело Ленина эвакуировали из Москвы в Тюмень, где оно хранилось в течение 1360 дней. В период с 1953-го по 1961 год в Мавзолее находилось тело другого советского вождя - Иосифа Сталина. После ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, его тело было предано земле у Кремлевской стены.