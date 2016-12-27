Допросили очевидца, снявшего на видео падение Ту-154 в Сочи

О существовании видеозаписи падения самолета до настоящего момента известно не было.

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки установлено место падения Ту-154, в настоящее время проводится исследование морского дна вокруг него. Со дна подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. "Выполнен осмотр, фотографирование и упаковка нескольких тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших", - заявили в СКР.

По информации ведомства, потерпевшими по делу об авиакатастрофе признаны более 90 человек.

Ранее во вторник министр транспорта России Максим Соколов заявил, что считает преждевременным делать выводы о причинах крушения самолета.

По его словам, версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения лайнера.

По последним данным, обнаружено 16 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова.