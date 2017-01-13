Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе, сообщили ТАСС источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. Среди опознанных руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. Ранее стало известно, что у родственников жертв катастрофы возник конфликт с Минобороны из-за того, что военное ведомство выступило против проведения полноценной панихиды.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ рано утром 25 декабря упал в Черное море, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека. Лайнер направлялся на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.

Доктор Лиза, летевшая на борту разбившегося Ту-154, везла в Сирию медикаменты. 8 декабря Глинка стала первым лауреатом новой Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.