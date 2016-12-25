Доктор Лиза: "Мы никогда не уверены, что вернемся живыми"

Врач Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, разбилась на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Врач Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, специализировалась на оказании помощи самым незащищенным слоям населения. Она участвовала в политической жизни, ее работа вызывала немало споров. Но даже оппоненты всегда уважали ее за смелость и открытость.

Как сообщили коллеги Глинки, она летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь Тишрин в Латакии.

Глинка посещала Тишрин в сентябре этого года. Врачи тогда пожаловались на острую нехватку лекарств и расходных материалов.

Сообщения о ее гибели подтвердили далеко не сразу: она была в списке пассажиров, но в окружении Глинки говорили, что доктор могла отказаться от полета.

За две недели до трагедии Глинка говорила о важности и опасности гуманитарных операций в зоне боевых действий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле. И я знаю, о чем говорю", - отметила тогда Глинка.

В фонде Глинки "Справедливая помощь" уже заявили, что не откажутся от планов проведения намеченных мероприятий.

"Мероприятия были намечены - они будут проведены. А что дальше... пока все в шоке и в ожидании того, что случится чудо", - сообщил Интерфаксу в воскресенье представитель фонда.

Хосписы, дети и политика

Елизавета Глинка родилась в Москве в семье военного и врача-диетолога в 1962 году.

По специальности Глинка была детским реаниматологом-анестезиологом. Позже она получила медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".

В конце 1980-х годов Глинка уехала с мужем в США и прожила там несколько лет. Затем они переехали в Киев. В 1999 году Глинка основала в Киеве первый хоспис. Он работал при Онкологической больнице города.

В 2007 году Глинка основала в Москве благотворительный фонд "Справедливая помощь". Подопечными фонда были онкологические больные, малообеспеченные больные неонкологического профиля, бездомные.

Во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Глинка неоднократно ездила на территории, контролирующиеся пророссийскими вооруженными формированиями.

Глинка возила медикаменты и оказывала помощь детям, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Часть этих детей она затем вывозила в Россию для оказания срочной медицинской помощи. Эта деятельность Глинки сопровождалась рядом дискуссий и скандалов.

В частности, в октябре 2014 года она обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в отказе предоставить гарантии на груз лекарств якобы на основании несогласия с политикой России.

Глава региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдовы Паскаль Кютта отверг эти обвинения, указав, что МККК "гуманитарная организация, а не политическая" и он не может печатать какие-то бумаги на перевозку лекарств из одной страны в другую.

Глинка принимала участие в политической жизни. В 2012 году она вошла в состав федерального комитета партии "Гражданская платформа" Михаила Прохорова, а также стала учредителем "Лиги избирателей" - объединения, выступающего за честные выборы.

В 2014 году Глинка вместе с Общероссийским народным фронтом выступила организатором шествия и митинга "Мы едины" в центре Москвы.

За две недели до крушения самолета Глинка получила из рук Путина Государственную премию России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

"Она была готова заплатить жизнью за то, что считала правильным. И заплатила. Все споры в прошлом. Вечная память!" - написал в "Твиттере" политик Михаил Ходорковский.