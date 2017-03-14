Доклад: в 2016 году россиян охватило уныние и тяга потратиться

В 2016 году произошло существенное снижение объема сбережений россиян, говорится в отчете Центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства и государственного управления.

Если в 2015 году 55% россиян, опрошенных в ходе исследования "Евробарометр в России", говорили о том, что у них есть накопления, то в 2016 году об этом заявили лишь 40% опрошенных.

Чаще всего речь шла о сумме в размере нескольких месячных доходов, уточняют эксперты.

Россияне, по мнению экспертов, начали тратить свои сбережения в начале 2016 года, хотя в 2015 году на фоне кризиса они не смогли сделать накоплений.

В РАНХиГС такое поведение связывают с изменением оценки экономической ситуации. В 2015 году 64% россиян считали, что экономика столкнулась с временными трудностями. В 2016 году в этом был уверен уже лишь 51% опрошенных. Кроме того, выросло число тех, кто говорит о затяжном кризисе и "критической ситуации" в российской экономике.

"В связи с тем, что люди не ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшем будущем, ценность сбережений снижается", - говорится в докладе.

По мнению экспертов, население уже не видит смысла копить средства в расчете на то, что экономическая ситуация улучшится и они смогут сделать запланированные покупки или открыть бизнес. Поэтому многие решились потратить накопления.

Правда, судя по статистике, приведенной в докладе, это касается в основном тех, у кого относительно большие сбережения. 83% россиян, у которых сбережения составляют менее месячного дохода, отказывались в прошлом году от запланированных покупок. Судя по данным, кризис заставляет россиян экономить.

Эксперты также отметили, что за год изменился подход к хранению сбережений. Россияне стали чаще выбирать более ликвидные формы - в виде наличных средств или банковских карточек, а популярность банковских вкладов и инвестиций снизилась.

В начале 2017 года россияне вновь перешли к сберегательной модели поведения, рассказал в интервью Би-би-си бывший замминистра экономического развития России Алексей Ведев, который сейчас возглавляет Центр структурных исследований РАНХиГС. По его мнению, низкая потребительская активность - один из основных рисков для экономики страны.

Тенденцию к экономии отметили в исследовательском холдинге "Ромир". Согласно опубликованному в марте отчету, после январского роста цен россияне резко снизили повседневные расходы.