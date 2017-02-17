Дочь Ротенберга создала фирму для лечения родственников в Германии

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 10:15
В семье миллиардера Аркадия Ротенберга есть компания, которая возит родственников и сотрудников предпринимателя на лечение в Германию. Сам он тоже пользовался ее услугами.
Arkadijus Rotenbergas
© RIA/Scanpix

Компанию Vitalis-medical создала дочь Ротенберга Лилия, рассказали Дождю два собеседника, пользовавшихся ее услугами. Она появилась примерно пять лет назад в Берлине и предлагает клиентам организовать лечение в различных клиниках Германии, а также провести полное медицинское обследование. Цена такого обследования 2,9 тысячи евро, следует из описания услуги, которое сотрудник Vitalis-medical прислал корреспонденту Дождя, представившемуся клиентом.

Изначально в Германию при помощи компании ездили члены семьи Ротенбергов, включая самого Аркадия Ротенберга, утверждает один из собеседников Дождя. Правда, с 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и не может туда въезжать. Позже ездить стали и его сотрудники, а также партнеры. В последнее время благодаря «сарафанному радио» круг клиентов расширился, подчеркивает собеседник.

Представитель Ротенберга не отрицал, что у дочери предпринимателя есть эта компания, но сообщил, что сейчас Лилия Ротенберг ей не занимается и живет в России.

СМИ до сих пор почти не писали о дочери Ротенберга. Как выяснил Дождь, ей 38 лет, она получила медицинское образование и замужем за человеком, работающим с Ротенбергами. Некоторых клиентов Vitalis-medical Ротенберг сопровождала в клиниках сама и выступала переводчиком в общении с врачами. Она не ответила на вопросы Дождя.

Телеканал "Дождь"
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В семье миллиардера Аркадия Ротенберга есть компания, которая возит родственников и сотрудников предпринимателя на лечение в Германию. Сам он тоже пользовался ее услугами.
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