Дочь Пескова раскритиковала Собянина за планы "сделать Москву пешеходной"

Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут , я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников , хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред - ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае... @mossobyanin

A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on May 30, 2017 at 8:34am PDT