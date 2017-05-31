Дочь Пескова раскритиковала Собянина за планы "сделать Москву пешеходной"

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Телеканал "Дождь"
среда, 31 мая 2017 г. 11:45
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала мэрию Москвы за меры по освобождению столицы от автомобилей — в частности, за расширения тротуаров. Об этом она написала в своем инстаграме.
Jelizaveta Peskova, Ksenija Sobčiak
© Stopkadras

По мнению Песковой, «превращение Москвы в Майами или столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов» — одно из самых спорных решений городской мэрии. «Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным (…) Семь, а то и девять из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города», — написала Пескова (орфография и пунктуация авторские — Дождь).

Она отметила, что Москва «при всем желании не сможет стать пешеходной». Среди причин этого Пескова назвала климат и «большие расстояния». При этом дочь пресс-секретаря президента добавила, что «безгранично уважает» московского мэра Сергея Собянина. Однако отметила, что «порой хочется напомнить, что живем мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае».

Проведение программы реновации в Москве Пескова поддержала. «Совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание», — написала Пескова.

Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут , я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников , хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред - ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае... @mossobyanin

A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on May 30, 2017 at 8:34am PDT


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