Дочь Пескова раскритиковала Собянина за планы "сделать Москву пешеходной"

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала мэрию Москвы за меры по освобождению столицы от автомобилей — в частности, за расширения тротуаров. Об этом она написала в своем инстаграме.

По мнению Песковой, «превращение Москвы в Майами или столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов» — одно из самых спорных решений городской мэрии. «Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным (…) Семь, а то и девять из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города», — написала Пескова (орфография и пунктуация авторские — Дождь).

Она отметила, что Москва «при всем желании не сможет стать пешеходной». Среди причин этого Пескова назвала климат и «большие расстояния». При этом дочь пресс-секретаря президента добавила, что «безгранично уважает» московского мэра Сергея Собянина. Однако отметила, что «порой хочется напомнить, что живем мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае».

Проведение программы реновации в Москве Пескова поддержала. «Совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание», — написала Пескова.



