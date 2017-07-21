Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика

«Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова.
Защита не согласна с тем, что суд рассмотрел действия обвиняемых по статье об убийстве (105 УК РФ), адвокат считает, что действия подсудимых должны быть рассмотрены по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (по статье 277 УК РФ).
Ранее Жанна Немцова говорила, что считает дело нераскрытым.
Адвокаты подсудимых также просили отменить приговор и рассмотреть дело снова со стадии отбора присяжных. По словам защиты фигурантов дела, при рассмотрении были допущены процессуальные нарушения.