Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика

Представители дочери погибшего российского оппозиционного политика Жанны Немцовой обжаловали приговор пяти подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщила адвокат Жанны Ольга Михайлова, передает «Интерфакс».

«Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова.

Защита не согласна с тем, что суд рассмотрел действия обвиняемых по статье об убийстве (105 УК РФ), адвокат считает, что действия подсудимых должны быть рассмотрены по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (по статье 277 УК РФ).

Ранее Жанна Немцова говорила, что считает дело нераскрытым.

Адвокаты подсудимых также просили отменить приговор и рассмотреть дело снова со стадии отбора присяжных. По словам защиты фигурантов дела, при рассмотрении были допущены процессуальные нарушения.