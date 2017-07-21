Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика

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Телеканал "Дождь"
пятница, 21 июля 2017 г. 16:18
Представители дочери погибшего российского оппозиционного политика Жанны Немцовой обжаловали приговор пяти подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщила адвокат Жанны Ольга Михайлова, передает «Интерфакс».
© RIA/Scanpix

«Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова.

Защита не согласна с тем, что суд рассмотрел действия обвиняемых по статье об убийстве (105 УК РФ), адвокат считает, что действия подсудимых должны быть рассмотрены по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (по статье 277 УК РФ).

Ранее Жанна Немцова говорила, что считает дело нераскрытым.

Адвокаты подсудимых также просили отменить приговор и рассмотреть дело снова со стадии отбора присяжных. По словам защиты фигурантов дела, при рассмотрении были допущены процессуальные нарушения.

Телеканал "Дождь"
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