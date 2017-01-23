Директор ВЦИОМ: главный риск президентских выборов - низкая явка

bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 10:05
Самый серьезный риск на президентских выборах - низкая явка, заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
© AFP/Scanpix

"Легитимность системы у нас определяет не Конституция, не законы, а популярность первого лица. Соответственно, низкая явка - удар по легитимности", - сказал Федоров в интервью РБК.

При этом обеспечить высокую явку на выборах президента в 2018 году будет проще, чем на выборах других уровней, потому что Россия - "суперпрезидентская республика", добавил он.

В то же время шансы победы других кандидатов малы, и многие россияне, уверенные, что нынешний президент Владимир Путин и так победит, могут остаться дома, считает Федоров.

Также, по мнению главы ВЦИОМ, властям стоит озаботиться качеством базы поддержки, так как наиболее активный электорат в России - люди старшего возраста.

"И чем дальше, тем менее активно голосуют самые трудоспособные и активные слои, которые и создают стране главную "добавленную стоимость" - в экономике, культуре, науке, образовании. Они выключаются из политического процесса, а это крайне нежелательно", - сказал Федоров.

Третий риск для Путина и власти на предстоящих выборах - результаты голосования в крупных городах, считает глава ВЦИОМ.

"Если они [крупные города] голосуют слабо, если не находят в системе власти своего представительства, то это значит, что под систему заложена бомба", - сказал Федоров.

В сентябре в России состоялись выборы в Госдуму седьмого созыва. Явка составила около 48%. ВЦИОМ прогнозировал, что на выборы придут 50% избирателей.

Тогда Федоров также объяснял низкую явку тем, что младшее поколение все менее активно, чем старшее.

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