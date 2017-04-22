Директор Исаакиевского собора объявил об уходе в отставку

Директор музея "Исаакиевский собор", который власти Петербурга решили передать Русской православной церкви, подтвердил сообщения СМИ об уходе в отставку с 1 июня.

"Первого июня я перестану работать", - сказал Николай Буров в интервью РИА Новости.

Свои мотивы директор объяснил так: "Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию".

Накануне о намерении Бурова уйти в отставку на фоне конфликта вокруг передачи собора церкви сообщило городское издание "Фонтанка", а затем агентство Интерфакс и газета "Коммерсант".

"Сегодня [в пятницу] он был на приеме у губернатора и попросил об отставке. В качестве причины Николай Витальевич указал состояние здоровья", - рассказал источник Интерфакса.

"Ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации, - сказал РИА Новости сам директор музея. - Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной".

Директор музея и раньше допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны", - говорил он.

По профессии Буров актер, народный артист России, до 2005 года играл в Александринском театре, а позже возглавлял комитет по культуре Петербурга. Пост директора музея "Исаакиевский собор" он занимает с 2008 года.

10 января власти Петербурга сообщили, что губернатор Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Хотя в 2015 году он отказался удовлетворить просьбу церкви.

Решение Полтавченко вызвало огромный резонанс в городе. Оно объединило оппозицию в городе.

Противники передачи собора устраивали акции протеста и обратились с иском в суд. Однако сначала в конце января, а потом в середине марта суды отказывались рассматривать дело о передаче Исаакия. Теперь противники решения Полтавченко намерены добиваться проведения городского референдума.

Сторонники передачи собора РПЦ, в свою очередь, проводили крестные ходы и участвовали в общественных дискуссиях в защиту этого решения.

В одной из дискуссий вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал своих оппонентов потомками тех, кто "рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году", после чего ему пришлось отбиваться от обвинений в антисемитизме.

Сам процесс передачи собора так и не начался. Сообщения о том, что музейные ценности должны быть вывезены к Пасхе, не подтвердились. В комитете имущественных отношений Петербурга, который отвечает за тот вопрос, журналистам объясняли, что заявка на передачу Исаакиевского собора пока не поступала в администрацию города.

Против передачи собора выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он писал обращение патриарху Кириллу с просьбой отложить передачу с учетом противоречивой реакции в обществе.

В ответ глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин посоветовал ему "больше заниматься историческими традициями Эрмитажа".