Директор Исаакиевского собора объявил об уходе в отставку

bbcrussian.com
суббота, 22 апреля 2017 г. 17:34
Директор музея "Исаакиевский собор", который власти Петербурга решили передать Русской православной церкви, подтвердил сообщения СМИ об уходе в отставку с 1 июня.
Sankt Peterburgas
© Shutterstock nuotr.

"Первого июня я перестану работать", - сказал Николай Буров в интервью РИА Новости.

Свои мотивы директор объяснил так: "Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию".

Накануне о намерении Бурова уйти в отставку на фоне конфликта вокруг передачи собора церкви сообщило городское издание "Фонтанка", а затем агентство Интерфакс и газета "Коммерсант".

"Сегодня [в пятницу] он был на приеме у губернатора и попросил об отставке. В качестве причины Николай Витальевич указал состояние здоровья", - рассказал источник Интерфакса.

"Ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации, - сказал РИА Новости сам директор музея. - Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной".

Директор музея и раньше допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны", - говорил он.

По профессии Буров актер, народный артист России, до 2005 года играл в Александринском театре, а позже возглавлял комитет по культуре Петербурга. Пост директора музея "Исаакиевский собор" он занимает с 2008 года.

10 января власти Петербурга сообщили, что губернатор Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Хотя в 2015 году он отказался удовлетворить просьбу церкви.

Решение Полтавченко вызвало огромный резонанс в городе. Оно объединило оппозицию в городе.

Противники передачи собора устраивали акции протеста и обратились с иском в суд. Однако сначала в конце января, а потом в середине марта суды отказывались рассматривать дело о передаче Исаакия. Теперь противники решения Полтавченко намерены добиваться проведения городского референдума.

Сторонники передачи собора РПЦ, в свою очередь, проводили крестные ходы и участвовали в общественных дискуссиях в защиту этого решения.

В одной из дискуссий вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал своих оппонентов потомками тех, кто "рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году", после чего ему пришлось отбиваться от обвинений в антисемитизме.

Сам процесс передачи собора так и не начался. Сообщения о том, что музейные ценности должны быть вывезены к Пасхе, не подтвердились. В комитете имущественных отношений Петербурга, который отвечает за тот вопрос, журналистам объясняли, что заявка на передачу Исаакиевского собора пока не поступала в администрацию города.

Против передачи собора выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он писал обращение патриарху Кириллу с просьбой отложить передачу с учетом противоречивой реакции в обществе.

В ответ глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин посоветовал ему "больше заниматься историческими традициями Эрмитажа".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Директор Исаакиевского собора объявил об уходе в отставку

Sankt Peterburgas
Директор музея "Исаакиевский собор", который власти Петербурга решили передать Русской православной церкви, подтвердил сообщения СМИ об уходе в отставку с 1 июня.

Главный военный прокурор России подал в отставку (8)

Главный военный прокурор России подал в отставку
Главный военный прокурор России Сергей Фридинский направил в Совет Федерации заявление об отставке, сообщил глава комитета по обороне Виктор Озеров.

Лавров призвал Тиллерсона вернуть изъятое в США дипломатическое имущество Москвы (19)

Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
В пятницу, 21 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с химическим оружием в Сирии, а также условились как можно скорее начать совместную работу по "устранению раздражителей из двухсторонних отношений", сообщается на сайте МИД РФ.

В Госдуму повторно внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм (10)

Russia's Duma
В Госдуму повторно внесли законопроект о лишении гражданства осужденных за террористическую или экстремистскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Оснований для расследования информации из фильма ФБК о Медведеве не нашли (18)

Оснований для расследования информации из фильма ФБК о Медведеве не нашли
Следственный комитет России не нашел оснований для расследования информации из фильма ФБК, в котором рассказывалось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорится в ответе ведомства депутату от КПРФ Валерию Рашкину, передает «Интерфакс».
Facebook друзья
Rambler's Top100