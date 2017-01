Deutsche Bank заплатит $425 млн. штрафа за отмывание денег в России

Через DB проводили незаконные схемы («зеркальные сделки»), через которые отмыли 10 миллиардов долларов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Сделки проводили несколько лет, и, по мнению департамента, банк мог обнаружить их и расследовать происходящее, но не стал этого делать.

Регуляторы заинтересовались «зеркальными» торговыми операциями россиян: в 2011-2015 годах они покупали ценные бумаги за рубли в московском DB, а после этого продавали их же за иностранную валюту через лондонский офис банка. За раз покупались акции «голубых фишек» на 2-3 миллиона долларов. Операциями занимались не меньше 12 человек. Экономический смысл сделок не был очевиден.

Журнал The New Yorker сообщил, что большую часть этих сделок проводили выходцы из Чечни со связями в Кремле. Операции якобы совершали, чтобы превратить рубли, которые застряли в России, в доллары и спрятать их за границей. Bloomberg писал, что сделки могли проводить в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов, но The New Yorker опроверг эту информацию.

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН:

Зеркальный трейдинг, о котором говорится в новости, — это совершение двух сделок, которые являются зеркальными: вы купили, условно говоря, 100 акций, а потом их же продали. Акции «голубых фишек» — это акции самых крупных, успешных компаний страны (7-10 акций в России). Так они называются в мировой практике.

Ситуации с Deutsche Bank можно привести аналог: вы купили товар в России за рубли, а потом этот же товар продали в Лондоне за иностранную валюту. Но истинная цель — вывести деньги за кордон, избежать вопросов, которые возникают при разовых прямых обменах рублей на валюту и перечислениях крупнейших сумм за границу. Чтобы было совсем понятно, по аналогии: вы хотите избежать наблюдения за своими крупными денежными потоками, поэтому покупаете бриллианты и улетаете за границу, чтобы их продать, не вписав их в таможенную декларацию.

Ценные бумаги и деньги, мелкими партиями по несколько миллионов долларов, прошли через американские счета, и, значит, все операции находились под юрисдикцией финансовых регуляторов США. Сообщается, что с точки зрения банковского регулятора штата Нью-Йорк, это подозрительные сделки, которые могут быть связаны с отмыванием денег или уходом от налогов, нарушающие банковское законодательство США. Они так истолковали серию сделок, которая продолжалась годами.

В Америке решили, что DB должен нанять независимых консультантов, чтобы улучшить процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а после этого показать план действий по исправлению ситуации. Против банка расследование вел также Минюст США. Напрямую преступления не касаются Штатов, но власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, потому что сделки проводили в долларах.

В 2015 году DB объявил о проверке своего российского бизнеса. После проверки банк обнаружил подозрительные транзакции на сумму около 10 миллиардов долларов. После скандала DB закрыл в России департамент инвестиционно-банковских услуг.