Der Spiegel узнал о подготовке Россией программы допинга для ЧМ-2018 по футболу

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков должен был разработать программу допинга для сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на Брайана Фогеля, американского режиссера и создателя документального фильма "Икар" об использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами.
"После Сочи он получил задание разработать допинговую программу для российского ЧМ-2018 по футболу", - рассказал Фогель, который помог Родченкову уехать из России после его отставки с поста директора лаборатории в 2015 году.
"Григорий уже был в процессе подготовки, когда все внезапно сорвалось", - добавил он. По его словам, программа, по всей видимости, должна была реализовываться по "сочинскому" сценарию.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который также возглавляет оргкомитет ЧМ-2018, заявил немецкому изданию, что "у государства нет возможности отслеживать работу главы" антидопинговой лаборатории. По словам Мутко, деятельность Родченкова должно было контролировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). "Мы, безусловно, думали, что все в порядке", - добавил он.
Информант WADA
Родченков, российский химик и специалист по выявлению допинга, подал в отставку с поста главы лаборатории в Москве после обвинений WADA в сокрытии применения запрещенных стимуляторов россиянами и в январе 2016 года перебрался в США. Весной 2016 года он рассказал The New York Times, что использование допинга в ходе Олимпиады в Сочи осуществлялось в рамках госпрограммы, а в подмене "грязных" проб атлетов участвовали российские спецслужбы. Вскоре после этого Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении российских спортсменов.
Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Родченкова уголовное дело. Его подозревают в торговле допингом и злоупотреблении полномочиями.
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