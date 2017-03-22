Депутат от КПРФ потребовал проверить информацию о резиденциях Медведева

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в правоохранительные органы с требованием проверить информацию о возможной коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.

Фотографии депутатского запроса Рашкин опубликовал в своем твиттере.

По словам Рашкина, фракция КПРФ в Госдуме получила обращение представителей движения «Городской контроль», в котором говорится, что 9-10% российских граждан ознакомились с документами о возможной коррупционной деятельности Медведева. При этом какие-либо объяснения от представителей действующей власти отсутствуют.

Обращение с требованием провести проверку Рашкин направил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. В нем утверждается, что премьер связан со многими дорогостоящими объектами недвижимости — несколькими усадьбами, виноградниками и яхтами.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование ФБК носит «ярко выраженный предвыборный характер». По ее мнению, комментировать эти обвинения «бессмысленно».

В Кремле расследование о резиденциях премьер-министра назвали «не первым примером творчества этого известного осужденного гражданина».