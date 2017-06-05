Депутат Госдумы Поклонская призналась, что мужа у нее нет и никогда не было

Бывший прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская показала свою служебную квартиру журналистам, рассказала о попытках дать ей взятку и объяснила, почему не указала в декларации мужа.

"Когда я недавно возвращалась с работы домой в Москве, журналисты с телеканала "Дождь" ждали под подъездом. Они спросили: "Вот вы обещали, покажите". Ну, пожалуйста. Пошла и показала служебную квартиру", — сказала Поклонская в интервью РИА "Новости".

Кроме того, по словам Поклонской, съемочная группа также приезжала в дом ее родителей в Крыму. Депутат подчеркнула, что не боится проверок, тем более что сами борцы с коррупцией не готовы показать свои жилищные условия.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку борцов с коррупцией — Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Кроме того, она опубликовала запись в Twitter, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.

Что касается попыток дать ей взятку, депутат Госдумы сообщила, что "были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьезным ответственным делам".

По ее словам, последний случай имел место около двух лет назад. "Фамилию называть не буду. Должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО. После того как стала депутатом Госдумы, попыток дать взятку не было. Бесполезно", — добавила Поклонская, подчеркнув, что подобные предложения противоречат ее принципам.

В интервью РИА "Новости" Поклонская также пояснила, почему она не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле. "Я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались", — сказала она.

По ее словам, никакого мужа у нее нет. Она добавила, что представлялась замужней, чтобы "не травмировать" других мужчин, которые хотели с ней встречаться, а таковых было "очень много".

Что касается автомобиля, то, по словам Поклонской, два года назад она подарила машину своему отцу на день рождения. Депутат продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД, где сообщается, что транспортные средства за депутатом не зарегистрированы. Поклонская показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля Hyundai Solaris на нового собственника.

Ранее с помощью сайта nalogi.online юристы Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" обнаружили, что у Поклонской не уплачены пени за транспортный налог, из чего следует, что у нее имеется автомобиль, сообщает Newsru.com. Кроме того, в "Яблоке" обратили внимание на то, что в марте 2014-го бывший прокурор Крыма, после его аннексии Россией, признавала, что состоит в браке, но отказывалась сообщать имя супруга. При этом сведения об имуществе и доходах мужа, а также об автомобиле в декларации Поклонской отсутствуют.

Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. До этого она в течение двух лет занимала должность прокурора аннексированного Россией Крыма. Воспитывает дочь Анастасию.