Депутат Госдумы от Чечни обвинил противников ношения хиджаба в фашизме

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев выступил с критикой в отношении противников ношения хиджабов в школах.

По его мнению, «хиджабы, платки, крестики никак не мешают светскости государства», передает «Грозный Информ».

«Эти деятели рассуждают о том, что Россия государство светское, но при этом делают заявления, откровенно исламофобского и националистического толка, ущемляющие конституционные права многих российских граждан», — заявил Саралиев. Он отметил, что платок на голове, нательный крестик и кипу на голове «люди носят для себя лично, это их личные убеждения», которые не несут «абсолютно никакой угрозы государственным делам».

«Попытки выработать единую школьную форму, загнать людей в какие-то рамки — это все оправдания собственной ущербности, которая заключается во внутренней нетерпимости к представителям других наций и вероисповеданий. Хиджабы, платки, крестики и т.д. никак не мешают светскости государства. Те, кто утверждает обратное, они, на мой взгляд, лишь прикрываются этой ширмой «светскости», за которыми прячутся их убеждения в национализме, фашизме, ксенофобии» — считает депутат.

Саралиев отметил, что чиновников любого уровня, которые поднимают подобные вопросы, «общественность должна учитывать и воспринимать как людей, потенциально склонных к нацизму, фашизму, экстремизму и терроризму».

«Это касается всех, кто занимает высокие государственные должности, будь то депутаты Госдумы, федеральные чиновники, министры всех уровней, в заявлениях которых хоть раз прозвучали подобные ноты. Хорошо, что такие чиновники сегодня сами себя открыто проявляют и мы все имеем возможность наглядно увидеть их истинную сущность», — добавил Саралиев.

Ранее дискуссия о ношении хиджабов произошла между министром образования Ольгой Васильевой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Журналист издания «Бизнес Online» попросил Васильеву прокомментировать запрет на ношение мусульманских платков в одной из школ Мордовии. Министр заявила, что истинно верующие люди не подчеркивают свое отношение к вере религиозной атрибутикой.

После этого слова Васильевой раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Васильева вправе высказывать свое „личное убеждение“, но оно остается ее мнением и не принимает силу закона», — заявил Кадыров. Он отметил, что Конституционный суд вопрос о ношении хиджабов в школе не рассматривал и не принимал по нему решений. «Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение», — добавил глава Чечни.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы становиться стороной дискуссии по проблеме ношения хиджабов в школах.