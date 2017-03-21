Депутат Госдумы Милонов призвал проверить деятельность масонов в России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность масонских сообществ в России, сообщает РИА Новости.

"Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег", — подчеркнул Милонов.

В своем письменном послании депутат отметил, что так называемые "масонские ложи" работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику.

"Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов".

Миллонов считатет, что "эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы". Милонов также отмечает, что руководство этой организации находится за пределами России, и Генпрокуратуре стоит этот факт проверить.

По словам Милонова, деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства и сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.

Масонство появилось в России в начале 18 века. Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшая из них — Великая ложа России, которая объединяет около тысячи человек.