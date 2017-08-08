Депутат Госдума Милонов призвал запретить бесплатные порносайты

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NEWSru.com
вторник, 8 августа 2017 г. 16:00
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с предложением ввести запрет на осуществление деятельности порносайтов в свободном режиме, внедрить механизм возрастной верификации для посещения таких ресурсов, а также запретить их свободную рекламу, передает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения Милонова.
© AP / Scanpix

Также депутат предложил Никифорову приостановить работу легкодоступных для пользователей, включая несовершеннолетних, порносайтов до создания эффективных механизмов и правил их существования в российском сегменте интернета.

Как отмечает Милонов, если взрослые самостоятельно принимают решение о посещении разного рода виртуальных ресурсов и представляют степень собственной ответственности, то дети не в состоянии оценить возможные последствия от раннего интереса к таким темам. Так, депутат ссылается на мнение психологов и психиатров, которые полагают, что ранний интерес к сексуальной сфере провоцирует отклонения и развитие сексуальных и психологических патологий.

"Одним из самых действенных методов стал тотальный запрет т. н. "бесплатных" сайтов, лишенных какого-либо возрастного фильтра. В ряде стран желающие посещать такие площадки обязаны проходить регистрацию, возрастную верификацию и пользоваться такими сайтами только посредством банковских транзакций", – говорится в обращении Милонова.

Напомним, в сентябре 2016 года в реестр запрещенных ресурсов был внесен порносайт Pornhub, на основании принятого в мае решения Бутурлиновского районного суда Воронежской области. В апреле 2017 года сайт снова заработал в России – как поясняли в Роскомнадзоре, доступ к сайту был открыт по решению суда, а дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.

В начале мая стало известно, что дело о блокировке сайта было передано на новое апелляционное рассмотрение в Воронежский областной суд. 20 июня апелляционная инстанция Воронежского областного суда назначила рассмотрение дела на 25 июля. В ходе заседания требование прокуратуры о блокировке ресурса было отклонено.

7 июля Pornhub ввел обязательную авторизацию через социальную сеть "ВКонтакте" для посетителей из России. Эта мера используется для проверки их возраста - посещать ресурс могут только совершеннолетние пользователи. При этом администрация сайта подчеркивала, что Pornhub не использует и не сохраняет личную информацию пользователей социальной сети.

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Депутат Госдума Милонов призвал запретить бесплатные порносайты (18)

Депутат Госдума Милонов призвал запретить бесплатные порносайты
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с предложением ввести запрет на осуществление деятельности порносайтов в свободном режиме, внедрить механизм возрастной верификации для посещения таких ресурсов, а также запретить их свободную рекламу, передает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения Милонова.

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