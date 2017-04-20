Депутат думы Екатеринбурга подал иск в прокуратуру на видеоролик о Навальном

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Головин подал в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на ролик "Гитлер 1945 / Навальный 2018" - Можем повторить", в котором главу Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального сравнивают с Гитлером и обвиняют в ксенофобии. Фотокопию заявления Головин разместил на своей странице в "Фейсбуке" в среду, 19 марта.

По мнению депутата, видеоролик подпадает под действие статьи 282-й УК РФ - "возбуждение ненависти либо вражда, а также унижение человеческого достоинства", а также статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.

"В указанном ролике дважды демонстрируется нацистская символика, нарисованная на Алексее Навальном, что унижает его человеческое достоинство и является пропагандой нацизма. Предлагаю принять незамедлительные меры прокурорского реагирования", - сказано в обращении Дмитрия Головина.

Оскорбительное видео об Алексее Навальном появилось в Сети 18 апреля на канале "Павел Баранов" и является единственным материалом, выложенным на странице.

"Дождь" узнал о кампании Кремля по дискредитации Навального

Чуть ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на неназванные источники сообщил, что российские власти решили начать кампанию дискредитации оппозиционного политика. По информации канала, кампанией занимаются две команды.

Первая - внутрикремлевская под руководством управления внутренней политики администрации президента и ее начальника Андрея Ярина, а вторая - внешняя, которую курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев.

"На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером", - рассказал источник "Дождя".