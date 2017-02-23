День защитника Отечества: Путин поздравил жителей Севастополя

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NEWSru.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 12:41
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. По случаю праздника в столице и других городах страны проходят различные торжественные мероприятия.
© Reuters / Scanpix

Одно из таких событий прошло в четверг у стен Кремля - в Александровском саду. Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также другие государственные и политические деятели.

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает сайт Минобороны РФ. Он отметил, что нынешние защитники Родины достойно продолжают славные победные традиции прошлых лет, а личный состав Вооруженных сил РФ "успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике".

В свою очередь, Путин направил отдельное поздравление с 23 Февраля жителям Севастополя. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В своем послании президент напомнил, что город-герой отмечает сегодня не только День защитника Отечества, но и День народной воли. Он был установлен в память о событиях трехлетней давности, когда на площадь Нахимова вышли тысячи человек, выступившие против государственного переворота.

Как отметил президент, они "дали решительный отпор радикальным националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию". "Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю - быть с Россией. В это время непростых испытаний народ нашей страны сердцем был с вами", - заявил в поздравлении Путин.

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