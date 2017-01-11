Дело Немцова: комбат "Севера" пришел в суд, но показаний не дал

bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 14:42
Командир чеченского батальона "Север" Алибек Делимханов вопреки ожиданиям так и не дал показания на заседании суда по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, куда его вызвали в качестве свидетеля.
© Reuters/Scanpix

Делимханов пришел в суд, но сослался на температуру и пообещал дать показания на следующей неделе.

Адвокат стороны потерпевших Вадим Прохоров остался крайне недоволен переносом дачи показаний.

"Продолжается издевательство над правосудием со стороны одной отдельно взятой республики", - прокомментировал он ситуацию.

Алибек Делимханов - первый из высокопоставленных чеченцев, согласившихся дать показания по делу об убийстве Немцова. Он родной брат депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, считающегося правой рукой главы республики Рамзана Кадырова.

В батальоне "Север", которым командует Алибек Делимханов, служил предполагаемый исполнитель убийства Немцова Заур Дадаев. Дочь убитого политика Жанна Немцова обращалась к следствию с просьбой возобновить расследование дела и допросить Делимханова и его заместителя Руслана Геремеева.

Семья Немцова считает, что Руслан Геремеев может быть причастен к убийству политика, однако среди предполагаемых организаторов и заказчиков преступления он в материалах дела не фигурирует.

Брату Руслана Геремеева, Артуру Геремееву, согласно выписке из Росреестра, принадлежит московская квартира, где, по данным следователей, жили обвиняемые в убийстве. Найти братьев Геремеевых следствию не удалось.

Представители Немцовых также просили допросить по этому делу Рамзана Кадырова, Адама Делимханова и сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Но в этом адвокатам было отказано.

Всего обвиняемыми по делу об убийстве политика проходят пять выходцев из Чечни. Помимо Дадаева среди них Анзор Губашев, Шагид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Все они отрицают свою причастность к убийству политика.

Соратники Немцова полагали, что обвинения были предъявлены лишь исполнителям убийства, но не его организаторам.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Политик, который был автором нескольких критических докладов, в том числе о президенте России Владимире Путине, неоднократно жаловался на угрозы в своей адрес.

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