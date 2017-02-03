Дело "Кировлес-2": прокурор запросил для Навального пять лет условно

Обвинение запросило для подсудимых по делу "Кировлеса" — российского оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова — пять и четыре года лишения свободы условно соответственно. Также обвинение требует оштрафовать каждого подсудимого на 500 тысяч рублей. (6777 евро).

"Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ", — прокомментировал запрос обвинения Навальный в "Твиттере".

Выступая в прениях в Ленинском райсуде Кирова, государственный обвинитель Сергей Богданов заявил, что Навальный и Офицеров виновны в растрате продукции государственного предприятия "Кировлес" на 16 миллионов рублей.

По словам обвинителя Богданова, схема преступления "логична и понятна".

Ссылаясь на показания свидетелей и письменные доказательства, обвинитель заявил, что Навальный, став в 2009 году советником губернатора Кировской области Никиты Белых, решил воспользоваться своим влиянием и нажиться за счет "Кировлеса".

Как передает из зала суда корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко, в своем выступлении Навальный, как и ранее его адвокаты, резко раскритиковал позицию обвинения.

"Ваша честь, без обид, друзья из прокуратуры, без обид, но мне в этот раз вообще не понравилось", — начал свою речь Навальный, вызвав смех в зале. "Цель этого процесса — запретить мне участие в [президентских] выборах", — сказал он.

По словам Навального, вменяемые ему преступления не подтверждаются ни документами, ни свидетельскими показаниями. "Я очень недоволен. Я надеюсь, что в приговоре вы [судья Алексей Втюрин] тоже свое недовольство покажете в приговоре единственно возможным способом: вынеся оправдательный приговор", — резюмировал Навальный.

Петр Офицеров заявил, что полностью согласен со своим адвокатом Светланой Давыдовой.

Обвинение утверждает, что Навальный был организатором растраты, а Офицеров — пособником. Вместе они разработали "преступный план". Политик якобы велел директору "Кировлеса" Вячеславу Опалеву (его показания легли в основу обвинения) заключить невыгодный договор с фирмой Офицерова ВЛК.

Обвинитель Богданов рассказал, что изначально ВЛК должна была помочь государственному предприятию со сбытом продукции в кризисный период. Но договор о сотрудничестве был заключен только для видимости. Фактически "Кировлес" продолжал торговать как прежде, только платя ВЛК комиссию за сделки.

Цены на продукцию "Кировлеса" были занижены, утверждал Богданов. По его словам, на деле Навальный и Офицеров обращали государственное имущество (лес) в пользу компании ВЛК. Обвинение квалифицировало их действия как хищение в особо крупном размере. Навальный и Опалев ранее не признавали своей вины.

В четверг подсудимые по делу "Кировлеса" Алексей Навальный и Петр Офицеров дали показания на повторном процессе в Кирове. Навальный рассказал, как в 2009 году боролся с чиновниками, а потом плюнул на все и вернулся в Москву.

Ранее на этой неделе председательствующий на процессе по делу "Кировлеса" судья Алексей Втюрин избрал подсудимым Алексею Навальному и Петру Офицерову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Втюрин постановил, что Навальный и Офицеров не должны покидать Киров до 10 февраля.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова.

По версии правоохранительных органов, ВЛК покупала лес у "Кировлеса" по заниженной цене, а затем перепродавала с наценкой. Роль Навального, по мнению следствия, состояла в том, что именно он вынудил Опалева к невыгодному сотрудничеству. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 миллионов рублей.

Тогда судья Сергей Блинов приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова — к четырем. После известия об этом в Москве прошли массовые протесты. Уже на следующий день обоих осужденных освободили. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.