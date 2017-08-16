Далай-лама рассказал о мечте перенести штаб-квартиру НАТО в Москву

«Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе!» — сказал Далай-лама.

«Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!» — добавил он.

Далай-лама также сказал, что верит в «большое будущее России».

«Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят», — заявил он.

По мнению Далай-ламы, Россия может стать «настоящим мостом между Востоком и Западом».

Штаб-квартира НАТО сейчас находится в Брюсселе.