Дадина не выпускают из колонии: бумаги еще нет

Гражданского активиста Ильдара Дадина пока не выпускают на свободу из-за того, что решение президиума Верховного суда РФ от 22 февраля о его реабилитации и освобождении до сих пор не доставлено в исправительную колонию N5 по Алтайскому краю, где он отбывал часть срока.

24 февраля начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил супруге Дадина Анастасии Зотовой и журналистам, которые второй день ожидают его освобождения в городе Рубцовске, что "бумаги еще нет", пишет "Новая газета". При этом Ламлюгин добавил, что Дадину выдадут билет на поезд и материальную помощь.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края считают неправомерным удержание Дадина в колонии после решения ВС о его освобождении. "Я не знаю, в чем причина такой длительной доставки документов и связана ли она с тем, что сейчас праздничные дни, - цитирует "Интерфакс" председателя региональной ОНК Алексея Белоуса. - Но это неприемлемо, что человеку приходится столько ждать, особенно если придется ждать мотивировочную часть решения. Надеюсь, завтра Дадина уже точно освободят".

Он отметил, что намерен выяснить у руководства колонии, почему решение президиума ВС не исполняется. "Завтра мы выезжаем на проверку колоний Рубцовска и внепланово заедем в колонию N5 после информации о том, что Ильдара до сих пор не отпустили, - сообщил Белоус. - Мне непонятно, почему решение суда до сих пор не исполнено: велась трансляция заседания, руководство колонии знает о решении суда. Конечно, бумажный носитель решения необходимо доставить непосредственно в колонию, но это обязательное условие для условно-досрочного освобождения, а здесь человека признали невиновным, но держат его под стражей".

"Ильдара до сих пор не освободили, мы ждем возле тюрьмы второй день, - написала Зотова в Twitter. - Сейчас сидим в машине, потому что в Сибири очень холодно, это далеко от Москвы".

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сказал "Дождю", что Дадина освободят сразу после получения документа в колонии, отметив, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения. Сообщалось, что 23 февраля документ должна была доставить фельдъегерская служба. По другим данным, доставкой постановления президиума ВС занимается Спецсвязь России.

Президиум ВС РФ 22 февраля отменил приговор Дадину, постановил освободить его из колонии, закрыть уголовное дело и признать право Дадина на реабилитацию.

Дадин стал первым и пока единственным в России осужденным по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года.

В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор активисту на полгода - до двух с половиной лет.

В ноябре 2016 года Дадин сообщил о пытках и избиениях в карельской колонии N7, что вызвало широкий общественный резонанс. После этого активиста перевели в другую колонию - в Алтайском крае.

При этом в карельском СК и ФСИН уверяли, что никаких преступлений в отношении Дадина выявлено не было. В связи с этим СК отказался возбуждать уголовное дело на основании жалоб Дадина на побои и пытки в ИК-7, а прокуратура Карелии признала этот отказ законным и обоснованным. Однако после вердикта президиума ВС Генпрокуратура признала отказ незаконным и инициировала новую проверку по заявлению Дадина.