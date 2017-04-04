Дадина допросили по делу о призывах к массовым беспорядкам

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Gazeta.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 20:00
Следствие допросило активиста Ильдара Дадина в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве, передает ТАСС.
© AFP/Scanpix

Об этом рассказал один из его адвокатов Алексей Липцер.

«Ильдар сообщил мне сейчас, что его допросили и отпустили. Следователи спрашивали его якобы о призывах 29 марта к массовым беспорядкам 2 апреля, есть ли в него аккаунт в «Фейсбуке» и фамилии людей, которых он вообще не знает», — рассказал он.

По словам адвоката, во время допроса «Дадин воспользовался правом, гарантированным 51 статьей Конституции — не свидетельствовать против самого себя».

2 апреля Дадина задерживали за одиночный пикет у здания ГУВД Москвы (Петровка, 38).

Gazeta.ru
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