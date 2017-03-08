Дадин обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконное лишение свободы

Недавно освобожденный активист Ильдар Дадин направил жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное содержание в колонии.

Осужденный и впоследствии оправданный по статье УК РФ о неоднократных нарушениях правил проведения митингов Ильдар Дадин будет добиваться компенсации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы подали в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на незаконное лишение Дадина свободы после решения президиума Верховного суда России о его оправдании.

Сейчас мы готовим аналогичную жалобу в подмосковный Железнодорожный суд, где также будем ставить вопрос о незаконном удержании Дадина в колонии в период с 22 по 26 февраля", - цитирует во вторник, 7 марта, агентство РИА "Новости" слова адвоката Ксении Костроминой.

Защитница активиста также рассказала, что Дадин после освобождения намерен заниматься защитой прав человека.

Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Статья 212.1 была введена в РФ в 2014 году по инициативе группы депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил активиста по этой статье к трем годам лишения свободы. Позже срок наказания был сокращен на полгода. Верховный суд России 22 февраля постановил отменить приговор Дадину и освободить его из колонии. 26 февраля он вышел на свободу.