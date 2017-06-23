ЦИК РФ: организация штабов Навального - вне закона о выборах

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 июня 2017 г. 17:45
Организация штабов для поддержки политики Алексея Навального как кандидата в президенты России находится за рамками избирательной кампании и вне регулирования закона. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, передает РИА Новости.
A. Navalnas policijos autobuse
© Reuters / Scanpix

В ЦИКе также заявили, что никакой официальной избирательной президентской кампании в России не проводится, выдвижение кандидатов будет возможно с декабря 2017 года.

Там напомнили, что Навальный в связи с судимостью сейчас не имеет права избираться.

«Учитывая вышеизложенное, действия по организации штабов для поддержки "кандидата" А.Навального находится за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента РФ и вне регулирования законодательства о выборах», — приводит сообщение ЦИК «Интерфакс».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире Дождя, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах.

Телеканал "Дождь"
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