ЦИК РФ: организация штабов Навального - вне закона о выборах

Организация штабов для поддержки политики Алексея Навального как кандидата в президенты России находится за рамками избирательной кампании и вне регулирования закона. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, передает РИА Новости.

В ЦИКе также заявили, что никакой официальной избирательной президентской кампании в России не проводится, выдвижение кандидатов будет возможно с декабря 2017 года.

Там напомнили, что Навальный в связи с судимостью сейчас не имеет права избираться.

«Учитывая вышеизложенное, действия по организации штабов для поддержки "кандидата" А.Навального находится за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента РФ и вне регулирования законодательства о выборах», — приводит сообщение ЦИК «Интерфакс».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире Дождя, что у Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах.