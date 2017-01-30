Что известно об арестах сотрудников киберотдела ФСБ

Двое сотрудников ФСБ и менеджер "Лаборатории Касперского" были арестованы по подозрению в государственной измене в декабре 2016 года, сообщают СМИ. Официальных сведений о деле нет.

Би-би-си собрала все, что известно об арестах на данный момент.

Кого арестовали?

Об аресте замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова 25 января сообщил "Коммерсант". Вместе с Михайловым арестовали бывшего сотрудника Управления "К" МВД России, главу отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. В компании утверждают, что арест не связан с ее деятельностью.

В "Коммерсанте" отмечают, что расследование ведет Управление собственной безопасности ФСБ по статье 275 УК (государственная измена). По данным источников издания, проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег "от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности".

26 января стало известно, что в деле есть еще и третий подозреваемый - подчиненный Михайлова оперуполномоченный ФСБ Дмитрий Докучаев. По информации РБК, в прошлом он был специалистом по кибербезопасности и взлому, а пользователи сети знали его под именем Forb.

Адвокатом одного из подозреваемых является руководитель правозащитной "Команды 29" Иван Павлов. Би-би-си он сообщил, что уголовное дело касается раскрытия информации, составляющей государственную тайну, и добавил, что пока не может раскрыть подробности.

В чем обвиняют арестованных?

По сведениям источников "Новой газеты", ФСБ подозревает Михайлова в связях с американской разведкой. Якобы он передал ЦРУ информацию о подробностях кибератаки на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс.

Якобы атака проводилась с серверов, которые принадлежат компании King Servers гражданина России Владимира Фоменко, а тот арендовал серверы у нидерландской компании, которую контролирует Павел Врублевский, основатель и гендиректор компании Chronopay.

"О Сергее Михайлове я впервые услышал в 2012 году, когда проводил журналистское расследование об уголовном деле в отношении основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, - пишет спецкор "Новой" Ирек Муртазин. - Бизнесмен тогда обвинил Михайлова в фабрикации уголовного дела. Позже Михайлов, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил свое многолетнее знакомство с Врублевским".

По обвинению в хакерской атаке на сайте "Аэрофлота" Врублевского приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Вернувшись в Москву, он снова занялся оперативным управлением компанией Chronopay.

Основатель King Servers Владимир Фоменко отрицает сведения, изложенные в "Новой газете".

"Я уважаю "Новую газету", но в данном случае они не правы, - сообщил он Би-би-си. - Я и моя компания оказались втянуты в эту историю случайно. Зачем выдавать то, что секретом не является? Установить IP-адрес и сервер, с которого был взлом, несложно. ФБР для этого явно не нужно прибегать к помощи шпионов. Мы никогда не имели никакого отношения к этому или любому другому взлому. Как только нам стало из СМИ известно о том, что хакеры использовали наше оборудование для атаки, мы сразу же отключили их от своих серверов. Более того, мы сразу же заявили о своей готовности оказать всяческое содействие правоохранительным органам любой страны в расследовании этого преступления. Никакой реакции. К нам никто не обращался".

Фоменко также подчеркнул, что не ведет бизнеса с Врублевским.

"Никакого отношения к моему бизнесу де-юре или де-факто он не имеет. Он не является и никогда не был владельцем какой-либо из моих компаний. В Нидерландах моим партнёром является компания Serverius, с которой мы работаем по прямым контрактам. Врублевский также не имеет к ней никакого отношения. Примерно с 2012 года мы ни у кого не арендуем оборудование, а используем только своё", - резюмировал Фоменко.

При чем тут "Анонимный интернационал"?

От имени этой группы в интернете выступает персонаж под псевдонимом Шалтай-Болтай, иногда с журналистами переписываются уже двое - Шалтай и Болтай.

Представители "Анонимного интернационала" просят не называть их хакерами: якобы сливы приходят к ним от целой группы информаторов и публикуются после проверки на подлинность.

Блог "Анонимного Интернационала" на платформе Wordpress зарегистрирован 12 декабря 2013 года - в День Конституции России. Поздравление с праздником стало его первой записью.

Первый слив состоялся 31 декабря 2013 года: политические журналисты получили письмо с текстом будущего новогоднего обращения Владимира Путина. Текст практически полностью совпал с тем, что в итоге было озвучено.

Впоследствии представители "Анонимного интернационала" выкладывали переписку, якобы принадлежавшую вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам так называемой "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге.

В августе 2014 года они утверждали, что "нашли в сети" конфиденциальную переписку и содержимое "трех айфонов" премьера Дмитрия Медведева. Незадолго до этого в "Твиттере" Медведева на короткое время появились провокационные сообщения: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства...", "Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав" и другие.

Анонимы также поучаствовали в создании биржи информации и выставили туда переписку, как они утверждают, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Связаны ли арестованные с "Анонимным интернационалом"?

О причастности арестованных сотрудников ФСБ к "Анонимному интернационалу" первым сообщил телеканал "Царьград". Сейчас новость с сайта удалена, однако она сохранилась в интернет-архиве.

Как отмечает "Новая газета", телеканал связан с "православным олигархом" Константином Малофеевым, которому приписывают дружбу с руководителем Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (ЦЗИ) Андреем Ивашко. Якобы ЦЗИ ФСБ конкурирует с ЦИБ ФСБ.

От "Анонимного интернационала" ничего не слышно как раз с декабря 2016 года, когда были арестованы Михайлов и Докучаев.

На письма Би-би-си Шалтай-Болтай также не ответил, хотя раньше охотно переписывался с журналистами.