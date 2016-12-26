Что известно о катастрофе Ту-154 в районе Сочи

В России 26 декабря объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Ту-154. Все факты о катастрофе и ходе спасательной операции на данный момент - в публикации DW. Текст обновляется.

В России 26 декабря объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Ту-154 министерства обороны России. На борту авиалайнера находились 92 человека, все они погибли. Все факты о катастрофе и ходе спасательной операции на данный момент - в публикации DW. Текст регулярно обновляется.

Что произошло

Самолет Ту-154, следовавший с военного аэродрома "Чкаловский" под Москвой, совершил в аэропорту двойного назначения "Адлер" посадку для дозаправки. В 5.25 мск 25 декабря борт вылетел с аэродрома в Адлере на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. Через 2 минуты после взлета он пропал с радаров. Экстренные службы уже установили место крушения лайнера: обломки были найдены в полутора километрах от побережья Черного моря недалеко от Сочи на глубине 50-70 метров. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

Кто был на борту самолета и куда он летел

Минобороны опубликовало на своем сайте список погибших пассажиров. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая членов экипажа, военнослужащих, журналистов центральных телеканалов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Как сообщается, они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками. По информации изданий "Медуза" и "Новая газета", концерт планировалось провести в Алеппо, недавно отбитом сирийскими войсками у повстанцев при поддержке российской авиации.

Что известно о самолете и его экипаже

Ту-154 трёхдвигательный реактивный пассажирский самолёт, расчитанный на 152-180 пассажиров, для авиалиний средней протяжённости, разработанный в 1960-х годах в СССР в КБ Туполева. Производился серийно с 1970 года по 1998 год, пережив несколько модернизаций. Темп выпуска иногда достигал пяти машин в месяц. С 1998 по 2013 годы велось мелкосерийное производство самолётов Ту-154М на самарском заводе "Авиакор". В феврале 2013 года завод сообщил об окончании, с выпуском борта № 998, производства самолёта данного типа.

Разбившийся близ побережья Сочи лайнер был выпущен в 1983 году. Последний ремонт он проходил в конце 2014 года, а в сентябре 2016 года - плановое регламентное обслуживание. Потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен, заявил в воскресенье, 25 декабря, глава службы безопасности полетов вооруженных сил России Сергей Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". "Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов. Он уточнил, что командир экипажа майор Роман Волков был опытным летчиком первого класса, а экипаж лайнера уже неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Где и как проводится спасательная операция

Предположительное место падения Ту-154 определено, говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве указывают, что операция в районе авиакатастрофы продолжается круглосуточно. "В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника", - сказано в сообщении. Водолазная группировка увеличена до 135 человек.

На место крушения самолета Ту-154 для участия в поисковой операции спецбортом направлены два обитаемых подводных аппарата - C-Quester и C-Explorer, говорится на сайте Русского географического общества. Они могут непрерывно работать под водой до 8 часов, первый на глубине до 100, второй - до 300 метров, уточняется в сообщении. Всего используется семь глубоководных аппаратов.

Всего в операции участвуют 3,5 тысячи человек, в ней задействованы более 40 кораблей и катеров, сказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. Ожидается, что первый рейс с телами погибших прибыл в Москву утром 26 декабря. Пока найдены тела 11 человек.

Правительственная комиссия, которую специально создали для расследования крушения самолета, ожидает доставки бортовых самописцев для их дальнейшей экспертизы, добавил Байнетов. По данным главы Минтранса Максима Соколова, "черные ящики" пока не обнаружены. Он также уточнил, что они не оборудованы радиомаяками.

Какие есть версии о причинах трагедии

Версия теракта при расследовании крушения самолета Минобороны в Черном море не рассматривается как основная, сообщают российские агентства со ссылкой на источник в спецслужбах. По словам собеседника агентств, самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский", в котором багаж и пассажиры тщательно проверялись.

Лайнер планировалось дозаправить в Моздоке, но из-за погодных условий было решено сделать это в Адлере. То есть "сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", добавил источник.

После приземления в Адлере на борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, чтобы проконтролировать заправку, пояснил собеседник агентств. По его словам, питание на борт не подавалось, а дозаправку проводил штатный персонал.

В то же время издание Fontanka.ru пишет, ссылаясь на собственные источники, что Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые могут иметь отношение к обслуживанию самолета, и "отрабатывает версию теракта".

Крушение лайнера могли вызвать ошибки при его загрузке - перегруз или ошибочное размещение груза в багажном отсеке, вызвавшее нарушение центровки самолета. Об этом пишет то же издание, ссылаясь на источник в Минобороны.

В то же время министр транспорта РФ Максим Соколов заявил 26 декабря журналистам, что "сегодня основные версии не включают в себя террористический акт". По его словам, к катастрофе могло привести "техническое состояние либо ошибка пилотирования".