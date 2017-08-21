Член высшего совета Единой России предложил перенести столицу России в Екатеринбург

Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов назвал Екатеринбург оптимальным вариантом переноса столицы России из Москвы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

В его сообщении говорится, что «Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации». По мниню Орлова, «этих двух двух аргументов достаточно для начала серьезной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь». Он называет «наиболее адекватным» решением этого вопроса Екатеринбург. Вероятность претворения этой идеи в жизнь Орлов оценил как невысокую.

Позднее он написал на своей странице в соцсети, что выражает личную точку зрения, а не позицию партии.

Ранее RT сообщил, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в письме президенту Владимиру Путину представил проект «Доктрины размосквичивания» России. Крупнов в частности предложил перенести столицу страны за Урал. По мнению Крупнова, Россия может потерять контроль над отдаленными территориями из-за внутренней миграции в столичный регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил эту идею со ссылкой чиновников. На свое странице «ВКонтакте» он написал, что «и раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».

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