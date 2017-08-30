За первые шесть месяцев 2017 года «Газпром» заработал 408,05 миллиарда рублей, а за первое полугодие 2016 года — 625,405 миллиарда.
Прибыль акционеров компании сократилась в 1,6 раза, до 381, 3 миллиарда рублей.
Выручка «Газпрома» от продаж при этом выросла на 4,8% и составила 3,21 триллиона рублей.
По данным на 30 июня чистый долг «Газпрома» вырос на 19%, до 2,29 триллиона рублей.
В отчетных материалах сообщается, что на строительство газпровода «Северный поток-2» структура «Газпрома» Nord Stream 2 AG взяла кредит в размере 324 миллиона евро. Они получены от европейских партнеров компании — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall.
В июне зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал о привлечении проектом «Северный поток-2» финансирования более миллиарда евро, однако точную сумму не назвал.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, который позволяет американским властям вводить ограничения в отношении компаний, участвующих в российских энергетических проектах. В ЕС выступили против этих мер, назвав их угрозой энергетической безопасности Европы.
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