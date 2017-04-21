Число жертв теракта в метро Петербурга достигло 16 человек

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bbcrussian.com
пятница, 21 апреля 2017 г. 13:17
В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Число жертв увеличилось до 16 человек, включая террориста-смертника.
Teroro aktas Sankt Peterburge
© AFP / Scanpix

"В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения", - сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в "Твиттере".

Таким образом, число жертв теракта сейчас составляет 16 человек, включая смертника.

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

Следователи полагают, что Акбаржон Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны десять предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все они арестованы.

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого - Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, который был днем ранее арестован тем же судом.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

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