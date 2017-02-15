Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти

bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 09:50
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил, что решил досрочно сложить полномочия и не участвовать в выборах в сентябре.
© AP/Scanpix

Он стал пятым за последние девять дней руководителем регионов, которые решили уступить место кандидатам, подобранным в Кремле.

"Я обратился к президенту о досрочном сложении полномочий главы республики Карелия. Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней", - сказал он.

По данным агентства Интерфакс, добавил, что пока не знает, куда его назначат, но отметил, что готов к любому месту работы, которое поручит ему президент.

Худилайнен стал пятым с прошлого понедельника российским губернатором, досрочно сложившим полномочия. Преемниками всех четырех уже ушедших губернаторов были назначены люди из Москвы.

Все пять отставок ранее предсказывала газета "Ведомости". Она опубликовала список из пяти губернаторов, которых, по ее данным, Кремль хочет сменить перед сентябрьскими выборами, чтобы улучшить обстановку в проблемных регионах.

В список вошли глава Новгородской области Сергей Митин, пермский губернатор Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелии Александр Худилайнен. Других отставок, по данным издания, ждать не стоит.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, комментируя очередную отставку, назвал их череду "обычным ротационным процессом". "Каких-то оснований искать здесь какие-то подковерные процессы я не считал бы уместным", - добавил он.

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