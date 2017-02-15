Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет

 (32)
bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 09:14
Одобрение деятельности Иосифа Сталина как лидера страны достигло максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные соцопроса "Левада-центра".
© Vida Press nuotr.

Если в марте 2006 года к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину с "восхищением", "уважением" и "симпатией" относились 37% опрошенных, то в январе этого года их количество выросло до 46%., пишет РБК со ссылкой на исследование, оказавшееся в распоряжении издания.

Лучше относиться стали жители России также к Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Количество симпатизирующих Брежневу увеличилось за 11 лет с 39% до 47%, а президенту России Путину - с 76% до 83%.

Эти три государственных деятеля - фавориты участников опроса.

Но увеличилось и количество людей, испытывающих к фигуре Сталина неприязнь. В начале 2006 года таких насчитывалось 17%, в начале этого года - 21%.

Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан он ассоциируется с порядком в стране, считает замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

"Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же - время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам", - сказал Гражданкин.

Самые нелюбимые россиянами государственные деятели, свидетельствуют данные Левада-центра, это Никита Хрущев, Борис Ельцин и Михаил Горбачев.

Опрос "Левада-центра" об отношении к лидерам страны в разные исторические периоды был проведен 20-23 января 2017 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах страны.

Накануне были опубликованы данные "Левада-центра", согласно которым 32% граждан России считают, что жизнь в России при Путине стала лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Еще 29% опрошенных назвали идеальным историческим периодом эпоху Брежнева.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Володин прокомментировал слова Милонова о "варивших христиан" предках петербургских депутатов

Володин прокомментировал слова Милонова о варивших христиан предках петербургских депутатов
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления, затрагивающие национальные чувства, передает «Интерфакс».

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил, что решил досрочно сложить полномочия и не участвовать в выборах в сентябре.

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет (32)

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет
Одобрение деятельности Иосифа Сталина как лидера страны достигло максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные соцопроса "Левада-центра".

Адвокат рассказал о деталях уголовного дела против основателя "Шалтая-Болтая"

Адвокат рассказал о деталях уголовного дела против основателя Шалтая-Болтая
Адвокат арестованного лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева Руслан Коблев рассказал о подробностях уголовного дела в отношении его подзащитного, сообщает «Коммерсантъ».

Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было

Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было
Официальный представитель министерства обороны России не согласился с заявлением Пентагона о том, что российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи эсминца ВМС США "Портер" в Черном море.
Facebook друзья
Rambler's Top100