Число самоубийств в России выросло на 60% за год

Число суицидов в России в 2016 году увеличилось на 60%, хотя последнии 5 лет стабильно уменьшалось.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова назвала основной причиной роста самоубийств «группы смерти», передает «Интерфакс».

По словам Кузнецовой, в период с 2011 по 2015 годы количество самоубийств стабильно уменьшалось на 10% ежегодно. Однако в прошлом году количество суицидов выросло на 57%.

«Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение „групп смерти“ в соцсетях», — сказала Кузнецова.

По словам уполномоченного по правам ребенка, для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и методическое обеспечение, а также повышать доступность помощи психологов-специалистов. Кузнецова отметила, что в прошлом учебном году в 47% российских школ не было штатных педагогов-психологов.

В начале марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение думы поправки, предусматривающие уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству. За игры, которые проводят «группы смерти» по поправкам можно получить год тюремного заключения, а за склонение к самоубийству в особых случаях — до 7 лет.

В феврале 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров предлагал приравнять организаторов «групп смерти» к террористам. По словам Жарова, с начала 2017 года ведомство ежедневно выявляло и закрывало от 50 до 90 подобных групп. Также сообщалось, что с начала года Роскомнадзор заблокировал около 4000 подобных групп. Найденные страницы и группы содержали информацию о способах самоубийств и призывы к ним.

Впервые о «группах смерти» сообщила «Новая газета» в мае 2016 года.