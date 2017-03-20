Число самоубийств в России выросло на 60% за год

 (9)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 11:45
Число суицидов в России в 2016 году увеличилось на 60%, хотя последнии 5 лет стабильно уменьшалось.
© Fotolia nuotr.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова назвала основной причиной роста самоубийств «группы смерти», передает «Интерфакс».

По словам Кузнецовой, в период с 2011 по 2015 годы количество самоубийств стабильно уменьшалось на 10% ежегодно. Однако в прошлом году количество суицидов выросло на 57%.

«Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение „групп смерти“ в соцсетях», — сказала Кузнецова.

По словам уполномоченного по правам ребенка, для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и методическое обеспечение, а также повышать доступность помощи психологов-специалистов. Кузнецова отметила, что в прошлом учебном году в 47% российских школ не было штатных педагогов-психологов.

В начале марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение думы поправки, предусматривающие уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству. За игры, которые проводят «группы смерти» по поправкам можно получить год тюремного заключения, а за склонение к самоубийству в особых случаях — до 7 лет.

В феврале 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров предлагал приравнять организаторов «групп смерти» к террористам. По словам Жарова, с начала 2017 года ведомство ежедневно выявляло и закрывало от 50 до 90 подобных групп. Также сообщалось, что с начала года Роскомнадзор заблокировал около 4000 подобных групп. Найденные страницы и группы содержали информацию о способах самоубийств и призывы к ним.

Впервые о «группах смерти» сообщила «Новая газета» в мае 2016 года.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Все претенденты на пост главы Российской академии наук сняли свои кандидатуры (6)

Все претенденты на пост главы Российской академии наук сняли свои кандидатуры
Все три претендента на должность президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов, передает корреспондент Дождя.

Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле (2)

Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Число самоубийств в России выросло на 60% за год (9)

Число самоубийств в России выросло на 60% за год
Число суицидов в России в 2016 году увеличилось на 60%, хотя последнии 5 лет стабильно уменьшалось.

Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России (4)

Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свою программу на выборах президента России в 2018 году.

Жители Грозного заявили о принудительном участии в митинге в годовщину присоединения Крыма (49)

Demonstration of support in Grozny
Жители столицы Чечни Грозного заявили о принудительном участии в митинге по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, который прошел накануне. По данным мэрии, в нем участвовали несколько тысяч человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100