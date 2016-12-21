Число пострадавших от отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 100 человек

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NEWSru.com
среда, 21 декабря 2016 г. 07:42
Более 100 человек пострадали в результате отравления суррогатным концентратом для принятия ванн "Боярышник" в Иркутске, умерли 58 человек.
Ligoninė
© Sputknik/Scanpix

Вместе с тем за ночь в городе не было зарегистрировано ни одного смертельного случая отравления, сообщили ТАСС в среду в Министерстве здравоохранения региона.

"Мы располагаем данными о 102 пострадавших, погибших - 58 человек, 41 человек проходит лечение стационарно, двое - на амбулаторном лечении, один выписался по состоянию здоровья", - сказали в министерстве.

Накануне министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщал, что шансы на выздоровление отравившихся минимальны. "Спасти их может только чудо", - цитировало РИА "Новости".

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Ранее Минздрав региона сообщал о том, что 34 человека умерли в медицинских учреждениях Иркутска, 24 тела были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. По данным на вечер вторника в шести больницах Иркутска находилось 38 человек, один был выписан.

Бастрыкин провел ночное совещание

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду ночью провел в Иркутске экстренное совещание по делу о массовом отравлении "Боярышником", сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.

"Бастрыкин был здесь, провел ночью экстренное совещание в связи с этим делом (о массовом отравлении) и уже вылетел от нас", - сказал собеседник агентства.

Ранее по факту массового отравления в Иркутске было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

Задержаны 11 человек

Одиннадцать человек задержаны по делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске, сообщил в среду заместитель начальника управления МВД России по городу Герман Братчиков, слова которого приводит РИА "Новости". Представитель мэрии города по итогам заседания комиссии по ЧС сообщил ТАСС, что у правоохранителей было достаточно оснований для задержания подозреваемых. Часть задержанных граждан связаны между собой, отметил источник.

Части задержанных по делу о массовом отравлении предъявлены обвинения. Об этом ТАСС заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Он не уточнил, какому количеству задержанных предъявлены обвинения и избрана ли им мера пресечения, отметив, что этот вопрос лежит в компетенции правоохранительных органов.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения города в минувшие выходные. Установлено, что все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По данным Минздрава региона, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области. В регионе запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

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