Число погибших в петербургском метро увеличилось до 15 человек

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rus.DELFI.lv
среда, 12 апреля 2017 г. 17:45
Количество погибших в теракте в петербургском метрополитене увеличилось до 15-ти человек. 12 апреля стало известно, что в клинике Военно-Медицинской академии скончался один из пострадавших
Teroro aktas Sankt Peterburge
© AFP / Scanpix

3 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве самодельной бомбы между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" погибли 14 человек и более 50 пострадали.

В теракте погиб и человек, перевозивший взрывное устройство. Пострадавшими в петербургском метро были признаны 102 человека. 50 человек пока остаются на лечении в больницах.

Следственный комитет РФ назвал исполнителем теракта 22-летнего Акбаржона Джалилова, террориста-смертника, выходца из Киргизии с российским паспортом.

Последних шесть лет он проживал в Санкт-Петербурге.

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