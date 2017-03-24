Число недовольных контрсанкциями в России выросло почти в три раза

Количество россиян, выступающих против продовольственных запретов, выросло за два с половиной года с 9% до 24%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом более двух третей респондентов (72%) продолжают настаивать на необходимости таких мер.

Согласно опросу ВЦИОМ, среди молодых людей 53% недовольны контрсанкциями. Также 41% сторонников непарламентских партий не одобряет введенные Россией меры. Среди москвичей и петербуржцев отрицательно о продовольственном запрете отзываются 32%.

67% опрошенных россиян отметили, что российские контрсанкции пошли на пользу стране, чаще всего, такой точки зрения придерживались респонденты в возрасте 35—44 лет (79%). 26% участников посчитали, что запрет принес больше вреда, чем пользы.

По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМа Михаила Мамонова, динамику восприятия контрсанкций можно объяснить двумя факторами: «неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами», при котором решение российских властей воспринимается как справедливый ответ, и «остротой реакции на проблемы повседневности» — имеется в виду рост цен отечественных производителей.

В январе первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о том, что санкции и введенные в ответ контрсанкции будут отменены.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что власти собираются «тянуть как можно дольше» с отменой ответных мер на санкции, введенные западными странами.

В 2014 году российские власти установили продовольственное эмбарго на некоторые продукты стран, принявших решение о введение экономических санкций против России.

В 2014 году санкции ввели против стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году под контрсанкции попали Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория. В 2016 эмбарго распространилось на продукты из Украины.

Контрсанкции не нанесли значительного ущерба экономике вышеперечисленных стран, при этом в России произошел всплеск инфляции, увеличилось использование заменителей при производстве продуктов питания, вырос реэкспорт запрещенной продукции из третьих стран. Так, яблоки в Россию стали поставлять из Беларуси, а рыбную продукцию — с Фарерских островов Дании.